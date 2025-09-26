Doble homicidio en finca minera de Andes: identificaron a las víctimas

Resumen: El Suroeste antioqueño enfrenta una creciente crisis de orden público que, según reportan las ONG, estarían siendo ignorada por las autoridades. La situación se agrava durante la cosecha cafetera

Minuto30.com .- Un nuevo episodio de violencia sacudió al Suroeste antioqueño, donde dos hombres que trabajaban en una finca minera fueron ultimados a balazos en el municipio de Andes. El doble homicidio, que eleva a 48 el número de muertes violentas en lo que va del 2025, ocurrió en la vereda La Piedra, zona rural que se encuentra a hora y media del casco urbano.

Las víctimas fueron identificadas de manera prliminar como Muriel Pérez Yonychan y Michael Javier Montoya Osorno. Ambos se desempeñaban como mineros en una mina del sector. El crimen se registró el jueves 25 de septiembre a las 2:30 p.m.

Según el relato de testigos, varios individuos armados llegaron al lugar preguntando por los dos hombres. Tras ubicarlos, los ultimaron con arma de fuego, causando una gran conmoción en la comunidad. Los cuerpos de los dos hombres fueron llevados a la morgue por la misma comunidad desde el lugar del crimen.

La Violencia en el Suroeste Antioqueño

El Suroeste antioqueño enfrenta una creciente crisis de orden público que, según reportan las ONG, estarían siendo ignorada por las autoridades. La situación se agrava durante la cosecha cafetera por el aumento de población flotante y el consumo de drogas.

Las autoridades se encuentran investigando los móviles del crimen. Sin embargo, se sabe que en la jurisdicción hay injerencia criminal del GAO Clan del Golfo y el GDO La Terraza. El doble homicidio se suma a una serie de hechos violentos que han afectado al municipio en el último año.