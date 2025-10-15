El piloto colombiano Óscar Tunjo ha logrado una destacada actuación este fin de semana en el marco del IMSA VP Challenge, celebrado en el circuito de Road Atlanta (Estados Unidos), durante el evento del Petit Le Mans.

Al volante del auto #31 del equipo Gebhardt Motorsport, Tunjo dominó de manera absoluta la primera carrera. El colombiano no solo se hizo con la pole position y la vuelta rápida, sino que también consiguió la victoria.

Tras 28 vueltas, cerró el primer recorrido con una ventaja superior a los cinco segundos, liderando de principio a fin.

Este triunfo fue crucial para que su escudería obtuviera el título de Campeones por Equipos.

En la segunda carrera, Tunjo volvió a demostrar su liderazgo al frente de la competencia durante 44 de los 45 minutos.

¡Épico! Óscar Tunjo conquista Road Atlanta con un dominio absoluto

No obstante, cuando se dirigía a un posible doblete, un incidente mecánico (la salida de la rueda delantera derecha) lo obligó a abandonar a menos de un minuto del final.

A pesar de esto, el piloto fue clasificado en la quinta posición de la carrera, que fue liderada por el alemán Valentino Catalano tras 34 giros.

“Muy feliz de conseguir esta victoria en un evento tan importante del Campeonato IMSA para mi país, mi equipo y mis patrocinadores. Estábamos muy cerca de lograr el doblete este fin de semana, pero una falla mecánica no lo permitió”, comentó Óscar Tunjo.

Tras su participación en Estados Unidos, Tunjo se dirigirá a Portugal para disputar la última ronda del Campeonato Europeo Michelin Le Mans Cup en el circuito de Portimão, los días 17 y 18 de octubre, nuevamente junto al equipo Gebhardt Motorsport.

