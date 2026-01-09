Resumen: Un hombre fue enviado a prisión en Itagüí tras un violento ataque contra su madre adulta mayor. La Fiscalía lo imputó por tentativa de homicidio.

La atacó sin piedad: hijo apuñaló a su madre de la tercera edad y terminó tras las rejas en Itagüí

Un ataque violento dentro de una vivienda del municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, terminó con un hombre privado de la libertad y una adulta mayor gravemente herida.

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra David, señalado como el presunto responsable de agredir brutalmente a su propia madre y evitar que pidiera ayuda.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el procesado fue imputado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cargos que no fueron aceptados durante las audiencias preliminares. Sin embargo, el material probatorio presentado por el ente acusador fue considerado suficiente para ordenar su reclusión inmediata.

Los hechos se registraron el pasado 30 de diciembre de 2025, en una vivienda ubicada en el barrio Triana. Según la investigación de las autoridades, el hombre habría ingresado de manera sorpresiva a la habitación de su madre, una mujer de 73 años, accediendo por una ventana.

Lea también: ¡Urgente! Quedaron definidas las tarifas de los pasajes en Metro y buses en el Valle de Aburrá

Una vez dentro, la habría agredido físicamente, lanzándola al suelo y atacándola con un arma cortopunzante. El informe judicial detalla que la víctima sufrió múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el tórax y la espalda, mientras era amenazada para que no gritara ni solicitara auxilio.

En medio de la agresión, y aprovechando un descuido, la adulta mayor logró esconder el arma blanca y escapar de la vivienda para pedir ayuda a los vecinos, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada y fue estabilizada. Los médicos determinaron una incapacidad médico-legal cercana a los 18 días, debido a la gravedad de las lesiones.

Durante la audiencia, el juez consideró que el ataque representó un alto riesgo para la vida de la víctima y que el procesado constituye un peligro tanto para su madre como para la comunidad, razón por la cual ordenó su traslado a un establecimiento penitenciario mientras avanza el proceso judicial.

Más noticias de Itagüí