Resumen: El Gobierno Nacional anunció un incremento de $400 en la gasolina desde el 1 de mayo. Conozca cómo quedan los precios por ciudad en todo el país.

Gobierno le mete la mano al tanque y la gasolina sube otros $400 pesos desde mañana

En un anuncio que ha caído como un balde de agua fría para los conductores y transportadores del país, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que a partir de este viernes 1 de mayo el precio del galón de gasolina corriente sufrirá un nuevo incremento de $400 pesos.

Esta decisión, que marca el segundo ajuste al alza de manera consecutiva en lo que va del año, sitúa el promedio nacional en los $15.849, aunque en las principales capitales la realidad es mucho más costosa, superando con creces la barrera de los $16.000 pesos por galón.

El ajuste en los combustibles responde, según la cartera de Hacienda, a una necesidad imperativa de responsabilidad fiscal frente a la volatilidad del mercado internacional del petróleo, afectado severamente por el conflicto en Medio Oriente.

“Creemos que es lo responsable y lo conveniente ante la coyuntura de la guerra de Irán”, afirmó el funcionario tras su participación en la junta del Banco de la República.

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El Gobierno argumenta que la amenaza de bloqueos en rutas comerciales estratégicas de crudo obliga a revertir la tendencia a la baja que se había intentado a inicios de año, buscando además no profundizar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Por ciudades, el panorama es crítico para el bolsillo. Villavicencio se consolida como la ciudad con la gasolina más cara, alcanzando los $16.391, seguida de cerca por Cali con $16.300 y Bogotá con $16.291. En Medellín, los conductores deberán sacar de su presupuesto $16.211 por cada galón.

Analistas advierten que este incremento en los combustibles disparará inevitablemente el costo de vida, pues el transporte de alimentos y mercancías se encarece.

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