Fico Gutiérrez defiende alza en tarifa de transporte público: ‘No fue por capricho, la decisión fue técnica’

Resumen: Fico revela que tarifa técnica del Metro era mayor pero la redujeron a 11,9% para proteger usuarios. Critica decisión del Gobierno de subir salario 23% y después pedir control de precios. Aumento ya opera en Valle de Aburrá.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió al paso de las críticas por el aumento de la tarifa de transporte público y reveló que la cifra técnica era mucho mayor, pero decidieron reducirla al 11,9% para no afectar el bolsillo de los usuarios del Valle de Aburrá.

“Lo primero que hay que decir frente al tema de las tarifas de transporte es que se hacen a través del Área Metropolitana, donde están sentados los diez alcaldes del Valle de Aburrá. La tarifa de transporte no se define por capricho, se define de manera técnica”, enfatizó el mandatario.

Fico explicó que antes del anuncio del salario mínimo, la tarifa que se había proyectado técnicamente era del 8,7%. Sin embargo, una vez el Gobierno Nacional definió el aumento de más del 23% al salario mínimo, el panorama cambió radicalmente.

“Una vez se define el anuncio del aumento de más del 23% al salario mínimo, por supuesto que impacta en el tema de la tarifa, entendiendo la cantidad de personal que tiene tanto la Empresa Metro como las empresas de transporte público”, aclaró el alcalde.

Tarifa técnica era mayor pero la redujeron

Siendo conscientes de esa realidad y del aumento desmesurado que podría llegar a generar dicha tarifa, que afectaría al ciudadano, en discusión con todos los alcaldes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con la directora del Área Metropolitana, y en mesa de trabajo con el Metro y los transportadores, se definió un alza final del 11,9%.

“Muy por debajo de lo que significa el aumento del salario mínimo, por encima del 23%. Es más, si fuera una tarifa técnica, el aumento debería dar mucho más. Aquí lo que hicimos inclusive fue un ejercicio donde la tarifa técnica da un aumento mucho mayor, pero siendo conscientes de que no se le puede golpear duro el bolsillo a la gente de Medellín y el área metropolitana, se determinó una tarifa máxima de aumento del 11,9%”, reveló Fico.

Impacto en todos los sectores

El alcalde también abordó el debate sobre vivienda, señalando que aunque el Gobierno dice que hay que desindexar los topes para vivienda de interés social y prioritario del salario mínimo, igual la construcción necesita mano de obra.

“Quienes generan y construyen los insumos, tanto el acero como el cemento, como todos los otros derivados y los otros materiales que son utilizados en construcción, también requieren mano de obra. Y por ende todos van a subir. O sea que lo que hace el gobierno, de manera improvisada, con un decreto donde cree que simplemente se iba a regular precios, pues la economía no funciona así. Lo hacen a drede”, indicó Gutiérrez.

El mandatario advirtió que estas decisiones ya están teniendo impacto en el costo y en la calidad de vida de los ciudadanos.

La tarifa del 11,9% aprobada por el Área Metropolitana ya está operando en el sistema de transporte del Valle de Aburrá, en medio del debate nacional sobre el impacto del aumento del salario mínimo en los precios de bienes y servicios en todo el país.

