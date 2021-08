VIDEO: Álvaro Uribe dijo haber sido «engañado» por soldados en casos de falsos positivos

Este lunes 16 de agosto, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, sostuvo un encuentro con el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, para hablar acerca de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos ocurridos durante su gobierno entre 2002 y 2010.

Pese a que inicialmente se había dicho que el encuentro iba a ser en privado, Uribe Vélez decidió publicar a través de su cuenta de Youtube la conversación que sostuvo con el padre Francisco, donde contó su versión de los hechos.

Además, recordó algunas investigaciones que, según él, se desarrollaron durante su gobierno para esclarecer estos casos.

“Ningún hecho de nuestro gobierno podía ocultarse, todo tenía que ser público. Por eso, muy temprano en nuestro gobierno aparece el tema de Guaitarilla [masacre en Nariño, en 2004], donde hay un delito imputable a la fuerza pública. Se dijo en la época que podría haber un tema de narcotráfico de por medio, que era un enfrentamiento entre miembros de la fuerza pública. Yo pedí que eso saliera a la luz pública; ahí hay personas sancionadas”, manifestó el expresidente.

Luego, Álvaro Uribe recordó la investigación en la que afirma haber sido «engañado» por los soldados.

“Lo mismo lo de Cajamarca [masacre en Tolima, en 2004]. Yo visité Cajamarca y, me da mucha tristeza decir esto, me engañaron los soldados. Porque el día que yo llegue allí, me dijeron que unas personas habían fallecido en combate con las Farc y resultó que no fue así. Cuando leo las piezas judiciales que hay sobre el tema, hay sombras. No se percataron de la identificación de las personas a quienes les dispararon. Hay sombras, pero de todas maneras no fue un combate con las Farc. Asesinaron a unos campesinos y esas personas están condenadas”, agregó Uribe, en ese espacio.

El expresidente aseguró, durante su encuentro con el padre Francisco, que no tenía conocimiento sobre los falsos positivos. “Algunos de esos muchachos habían sido seducidos que iban a una oportunidad de ganar dinero, y eso no justifica lo que pasó ¡qué error cometí yo! (…) cometí un error por esos días decir, no habrán estado recogiendo café, y he reconocido ese error en muchas oportunidades, porque lo cometí por afirmaciones que escuché, al principio eso no lo creía ni la Fiscalía”.

Asimismo, Uribe Vélez recalcó que la culpa no es de la persona que exige resultados. “No es que me vengan a decir que como yo exigía resultados iban a cometer crímenes, por favor, la culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, es del incapaz criminal que para fingir resultados produce crímenes”.

Este fue el encuentro entre Álvaro Uribe y el padre Francisco de Roux

