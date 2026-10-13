Resumen: Álvaro Leyva aseguró que entregó en la Embajada de EE. UU. documentos contra Gustavo Petro. La constancia publicada solo prueba la recepción de la carta.

¡Álvaro Leyva va por Petro en EE.UU.! Entregó documentos y ‘nombres de testigos’ en la embajada

El excanciller Álvaro Leyva Durán aseguró que entregó en la Embajada de Estados Unidos en Colombia documentos relacionados con las denuncias que ha venido haciendo contra el expresidente Gustavo Petro. El anuncio lo hizo este martes 13 de octubre a través de sus redes sociales.

Según su publicación, la entrega se realizó el viernes 9 de octubre en las oficinas de Hugo Guevara, encargado de negocios de la embajada, quien cumple las funciones de embajador mientras se confirma un representante oficial.

Álvaro Leyva, que fue el primer canciller del gobierno Petro, explicó que el envío ya había sido anunciado. Indicó que el 15 de septiembre le escribió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para advertirle que haría llegar al encargado de negocios los documentos sobre lo que asegura haber presentado contra Petro ante funcionarios del Departamento de Justicia de ese país.

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Leyva sostuvo que con esa comunicación buscaba reiterar por la vía oficial unas iniciativas penales. También afirmó que la carta incluiría nombres de lo que llamó «testigos calificados». A su juicio, sus testimonios demostrarían la urgencia de que se haga justicia por los presuntos delitos que le atribuye al exmandatario.

En su mensaje, el excanciller dijo dirigirse a la opinión pública, al presidente Abelardo De La Espriella y al fiscal general de Estados Unidos.

Desde que salió del Gobierno, Álvaro Leyva se ha convertido en uno de los críticos más duros de Gustavo Petro. Lo ha señalado de irregularidades y ha cuestionado en varias ocasiones su capacidad para gobernar, además de anunciar su intención de colaborar con la justicia estadounidense.

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