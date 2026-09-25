Cayeron cinco falsos policías en Bosa: pretendían asaltar viviendas con órdenes de allanamiento fraudulentas

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Resumen: La rápida intervención de las patrullas impidió que la banda lograra ejecutar los robos planificados, dejando a los implicados bajo custodia y a disposición de la Fiscalía

Minuto30.com .- La Policía Metropolitana de Bogotá frustró los planes de una banda delincuencial dedicada al hurto de residencias, tras capturar en la localidad de Bosa a cinco sujetos que se hacían pasar por miembros de la fuerza pública para engañar a los ciudadanos.

Las autoridades confirmaron detalles como el modus operandi; donde los delincuentes planeaban ingresar a las viviendas del sector presentándose como autoridades legítimas. Para vencer la resistencia de las víctimas, portaban órdenes de allanamiento completamente falsas con las que pretendían justificar su ingreso y proceder a saquear los inmuebles.

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Al momento de la interceptación, los cinco hombres se movilizaban a bordo de un vehículo tipo ‘chana’. Durante el registro, los uniformados les incautaron armas de fuego, documentación fraudulenta y prendas de uso privativo de la institución, tales como chaquetas y gorras con insignias de la Policía Nacional.

La rápida intervención de las patrullas impidió que la banda lograra ejecutar los robos planificados, dejando a los implicados bajo custodia y a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización por delitos como suplantación de autoridad, falsedad en documento y porte ilegal de armas.