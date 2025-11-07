¡Qué espectacular! Conoce cómo serán los Alumbrados EPM esta Navidad: arte, tradición y luces

Resumen: Los Alumbrados EPM 2025 llegan con el concepto “En Navidad, Medellín te quiere”, una muestra de arte, tradición y tecnología que iluminará la ciudad durante 46 días.

Los Alumbrados EPM regresan para llenar de luz, color y tradición a Medellín durante la temporada decembrina. Bajo el concepto “En Navidad, Medellín te quiere”, esta edición número 58 se extenderá del 28 de noviembre de 2025 al 12 de enero de 2026, iluminando 61 puntos de la ciudad con más de 8 millones de bombillas y 25 mil figuras tejidas a mano por 150 artesanas y artesanos cabeza de familia.

Este año, los Alumbrados EPM rinden homenaje a los 350 años de fundación de Medellín y los 70 años de EPM, exaltando a las personas que, con su trabajo, han llevado agua, energía y bienestar a millones de hogares.

“Queremos que los ciudadanos y visitantes salgan a disfrutar, que la ciudad se llene de alegría y unión”, destacó el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, quien proyectó la llegada de más de 400 mil turistas entre diciembre y enero.

El recorrido principal se ubicará en Parques del Río, donde se vivirá el tradicional Ritual de Encendido el 28 de noviembre. El paseo contará con figuras monumentales, jardines colgantes de más de 9.000 flores hechas a mano, y un pesebre gigante de 12 metros.

Lea también: ¡Se rindió ante la presión! El que mató al perrito ya lo tienen las autoridades

Además, se rendirá homenaje a la Fuerza Pública, a los cerros tutelares y a los símbolos icónicos de la ciudad como el Edificio Coltejer y el Pueblito Paisa.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Los alumbrados se extenderán también por la carrera 70, la avenida Las Palmas, el centro, los corregimientos y los principales parques de las comunas. Todos los materiales son reutilizables y las luces funcionan con tecnología eficiente, reafirmando el compromiso ambiental de EPM.

“Los alumbrados dinamizan la economía y generan empleo. Esperamos una derrama económica de $600 mil millones de pesos”, añadió el mandatario.

EPM invita a disfrutar los recorridos en familia, cuidar las figuras y vivir con emoción esta tradición que simboliza unión, esperanza y orgullo paisa.

Más noticias de Medellín