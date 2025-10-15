Resumen: Durante el Festival Internacional Altavoz, 60 recicladores de oficio recuperaron más de 800 kilos de material aprovechable, entre plástico, aluminio, cartón y vidrio. Su trabajo, apoyado por la Alcaldía de Medellín y la ANDI, permitió que estos residuos regresaran a los ciclos productivos, promoviendo la sostenibilidad y destacando el papel esencial de los recicladores en la gestión ambiental de los grandes eventos de ciudad.

¡Altavoz también recicló! Más de 800 kilos de residuos fueron recuperados gracias a recicladores de oficio en Medellín

Durante el Festival Internacional Altavoz 2025, uno de los eventos más emblemáticos de Medellín, la gestión ambiental también fue protagonista. Gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía Distrital y tres organizaciones de recicladores de oficio, se lograron recuperar más de 800 kilogramos de material aprovechable, evitando que estos residuos terminaran en el relleno sanitario La Pradera.

Durante los tres días del evento, realizado en el Parque Norte, los 60 recicladores participantes —pertenecientes a las asociaciones Ecoresiduos, Econmedellín y Asoreciclo— recolectaron 337 kilogramos de aluminio, 153 de PET, 104 de plástico, 88 de cartón y 20 de vidrio.

En total, la cantidad de residuos aprovechados equivale a la fabricación de cerca de 16.000 nuevas botellas plásticas de medio litro, una cifra que demuestra el impacto positivo de incorporar prácticas sostenibles en los grandes eventos de ciudad.

“Avanzamos en una gestión ambiental incluyente, en la que los recicladores de oficio son aliados esenciales. En esta jornada participaron 60 de ellos, pertenecientes a tres organizaciones que son ejemplo de trabajo en equipo y compromiso con el medio ambiente”, explicó la subsecretaria de Servicios Públicos, Manuela García.

Esto le podría interesar: ¡Medellín patinando! Derrame de aceite vuelve peligrosa la Av. El Poblado y truenos frenan el Metrocable J

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El trabajo conjunto entre las entidades públicas, los organizadores del festival y los recicladores permitió convertir a Altavoz en un ejemplo de corresponsabilidad ambiental y cultura ciudadana. De acuerdo con la Administración Distrital, la ANDI asumió el pago de 30 recicladores, mientras que los otros 30 fueron contratados con recursos del Distrito, reflejando un esfuerzo compartido por la sostenibilidad.

Acciones como esta también se han replicado en otros escenarios, como el Festival MedaYoung, celebrado los días 29 y 30 de agosto, donde se recuperaron más de 985 kilogramos de material aprovechable.

La Alcaldía de Medellín anunció que continuará impulsando la participación de recicladores de oficio en los grandes eventos de ciudad, con el objetivo de fortalecer su labor y promover una gestión ambiental más sostenible y responsable con los residuos.