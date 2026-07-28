Resumen: Altavoz anunció las 28 bandas de Medellín que participarán en el festival 2026. La Alcaldía invertirá $182 millones para apoyar el talento local.

¡Altavoz ya tiene sus elegidos! Estas son las 28 bandas de Medellín que harán vibrar el festival

El Altavoz ya tiene listas las 28 agrupaciones de Medellín que representarán el talento local en la edición 2026 del Festival Internacional, uno de los eventos más importantes de la música alternativa en el país.

Las bandas fueron seleccionadas mediante la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura y harán parte de la programación que se desarrollará del 10 al 12 de octubre, con entrada gratuita, en el estadio Cincuentenario y el Parque Norte.

La Alcaldía de Medellín informó que destinará $182 millones para apoyar la participación de estas agrupaciones en el Altavoz, escenario que reunirá artistas locales, nacionales e internacionales en géneros como metal, punk, electrónica, alternativa, ska, reggae, rap, rock y core.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, destacó que las bandas llegan al festival luego de superar las Audiciones Altavoz y los Conciertos Ciudad Altavoz, una estrategia que busca fortalecer los procesos musicales de las comunas y corregimientos y proyectarlos hacia nuevos públicos dentro y fuera del país.

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Como antesala al festival, los Conciertos Ciudad Altavoz, realizados en el teatro al aire libre Carlos Vieco Ortiz, reunieron cerca de 12.000 asistentes y más de 850 artistas durante siete jornadas.

Entre las agrupaciones seleccionadas aparecen Dead Artist, Orquesta La Eterna, Siaraah, Callevaga y los Animales Fumadores en electrónica y alternativa; Rasbarule, La Cordillera, Terlete y Los Norrea en ska y reggae; Metrallo, Rotten Church, Solsticio y Dissidence en metal; Los Psicotrópicos, Antised, Envenenados y Los Hijos de Papi y Mami en punk; Niko Arias, Da Flava, La Otra Esquina y Jeip en rap; Maldecidos por el Sol, Playa Futura, León Clef y Black Fairy en rock; y Pariah, Hialina, Road to Hell y Blood Mary Rise en core.

Hasta el momento, la organización confirmó a Possessed, considerada una de las bandas pioneras del death metal, como el primer invitado internacional del Altavoz.

La programación completa y las novedades del festival serán publicadas en los canales oficiales de la Alcaldía de Medellín y de Cultura Ciudadana, aquí.

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