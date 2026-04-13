Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Allanamientos en Bogotá destapan red de venta ilegal de motos y autopartes en cuatro localidades

    La Policía y autoridades distritales incautaron vehículos con chasis alterados y pusieron a disposición a los responsables.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Allanamientos en Bogotá destapan red de venta ilegal de motos y autopartes en cuatro localidades
    Foto: Secretaría de Seguridad
    Allanamientos en Bogotá destapan red de venta ilegal de motos y autopartes en cuatro localidades

    Resumen: La Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad realizaron allanamientos simultáneos en Antonio Nariño, Puente Aranda, Usme y Los Mártires para combatir la venta ilegal de motocicletas y autopartes. Durante las diligencias, se hallaron vehículos con números de chasis alterados y se capturó a un administrador por falsedad marcaria. La acción, apoyada por denuncias ciudadanas, busca desarticular las estructuras que facilitan este comercio ilegal y fortalecer la seguridad en la ciudad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un operativo conjunto entre la Sijín de la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se realizaron varias diligencias de registro y allanamiento en cuatro localidades de la capital: Antonio Nariño, Puente Aranda, Usme y Los Mártires.

    La acción estuvo dirigida a combatir el hurto de motocicletas y la comercialización ilegal de piezas, un fenómeno que había sido reportado por la ciudadanía y que venía siendo investigado desde hace varias semanas.

    Allanamientos en cuatro localidades

    Los operativos se desarrollaron de manera simultánea y coordinada, con presencia de uniformados en diferentes establecimientos comerciales dedicados a la venta, reparación y almacenamiento de motocicletas y autopartes.

    Durante estas inspecciones, los investigadores revisaron con detalle números de chasis, motor y otros sistemas de identificación para determinar la legalidad y procedencia de los vehículos.

    En Antonio Nariño, sobre la avenida Primero de Mayo, los peritos de automotores identificaron una motocicleta con el número de chasis regrabado, práctica utilizada para ocultar la identidad real del vehículo.

    En el lugar fue capturado el administrador del establecimiento, quien aseguró desconocer la procedencia de la moto, a pesar de que estaba lista para la venta. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de falsedad marcaria.

    Simultáneamente, en Puente Aranda fue hallada una motocicleta abandonada en vía pública que presentaba alteraciones en sus sistemas de identificación. La moto fue incautada y puesta bajo custodia para los procedimientos de verificación correspondientes.

    Esto le podría interesar: Policías se enfrentaron a tiros con ladrones frente al CAN en Bogotá: hay capturados

    Las intervenciones también incluyeron inspecciones en otros comercios de las localidades intervenidas, donde se verificó la documentación de los establecimientos, sus condiciones de funcionamiento y posibles irregularidades en la comercialización de autopartes.

    Estas acciones buscan no solo castigar a quienes cometen delitos relacionados con vehículos robados, sino también desarticular las estructuras que facilitan la venta ilegal de estos productos.

    Ciudadanía clave en la investigación

    César Restrepo, secretario de Seguridad, explicó que estas medidas forman parte de una ofensiva más amplia contra la delincuencia en Bogotá:

    “Seguimos en nuestra ofensiva para combatir a la delincuencia en Bogotá. El objetivo no es solo atacar el hurto, sino también golpear los establecimientos donde se comercializan autopartes hurtadas para cerrarle el espacio a este mercado criminal”.

    El operativo se sustenta en información proporcionada por ciudadanos, quienes alertaron sobre la existencia de un mercado de motocicletas con reportes de hurto, que eran manipuladas para su posterior comercialización.

    La colaboración de la comunidad sigue siendo clave para el trabajo de las autoridades y para garantizar que los delitos sean investigados y sancionados.

    Las autoridades recuerdan que cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo puede ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta fundamental para fortalecer la seguridad y apoyar los procesos de investigación.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.