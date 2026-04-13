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Resumen: La Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad realizaron allanamientos simultáneos en Antonio Nariño, Puente Aranda, Usme y Los Mártires para combatir la venta ilegal de motocicletas y autopartes. Durante las diligencias, se hallaron vehículos con números de chasis alterados y se capturó a un administrador por falsedad marcaria. La acción, apoyada por denuncias ciudadanas, busca desarticular las estructuras que facilitan este comercio ilegal y fortalecer la seguridad en la ciudad.

Allanamientos en Bogotá destapan red de venta ilegal de motos y autopartes en cuatro localidades

En un operativo conjunto entre la Sijín de la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se realizaron varias diligencias de registro y allanamiento en cuatro localidades de la capital: Antonio Nariño, Puente Aranda, Usme y Los Mártires.

La acción estuvo dirigida a combatir el hurto de motocicletas y la comercialización ilegal de piezas, un fenómeno que había sido reportado por la ciudadanía y que venía siendo investigado desde hace varias semanas.

Allanamientos en cuatro localidades

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea y coordinada, con presencia de uniformados en diferentes establecimientos comerciales dedicados a la venta, reparación y almacenamiento de motocicletas y autopartes.

Durante estas inspecciones, los investigadores revisaron con detalle números de chasis, motor y otros sistemas de identificación para determinar la legalidad y procedencia de los vehículos.

En Antonio Nariño, sobre la avenida Primero de Mayo, los peritos de automotores identificaron una motocicleta con el número de chasis regrabado, práctica utilizada para ocultar la identidad real del vehículo.

En el lugar fue capturado el administrador del establecimiento, quien aseguró desconocer la procedencia de la moto, a pesar de que estaba lista para la venta. El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de falsedad marcaria.

Simultáneamente, en Puente Aranda fue hallada una motocicleta abandonada en vía pública que presentaba alteraciones en sus sistemas de identificación. La moto fue incautada y puesta bajo custodia para los procedimientos de verificación correspondientes.

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Las intervenciones también incluyeron inspecciones en otros comercios de las localidades intervenidas, donde se verificó la documentación de los establecimientos, sus condiciones de funcionamiento y posibles irregularidades en la comercialización de autopartes.

Capturado el administrador de un local por comercializar una moto con el chasis adulterado en la Primero de Mayo. En operativos contra el hurto, también fue incautada otra motocicleta en Puente Aranda con sus sistemas de identificación alterados. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Detrás de estos negocios hay… pic.twitter.com/PXzHp5pVQV — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 13, 2026

Estas acciones buscan no solo castigar a quienes cometen delitos relacionados con vehículos robados, sino también desarticular las estructuras que facilitan la venta ilegal de estos productos.

Ciudadanía clave en la investigación

César Restrepo, secretario de Seguridad, explicó que estas medidas forman parte de una ofensiva más amplia contra la delincuencia en Bogotá:

“Seguimos en nuestra ofensiva para combatir a la delincuencia en Bogotá. El objetivo no es solo atacar el hurto, sino también golpear los establecimientos donde se comercializan autopartes hurtadas para cerrarle el espacio a este mercado criminal”.

El operativo se sustenta en información proporcionada por ciudadanos, quienes alertaron sobre la existencia de un mercado de motocicletas con reportes de hurto, que eran manipuladas para su posterior comercialización.

La colaboración de la comunidad sigue siendo clave para el trabajo de las autoridades y para garantizar que los delitos sean investigados y sancionados.

Las autoridades recuerdan que cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo puede ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta fundamental para fortalecer la seguridad y apoyar los procesos de investigación.