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Resumen: Autoridades allanaron un centro de acopio de La Terraza en Medellín. Incautaron armas, munición, tusi y más de 1.400 pastillas de droga sintética.

Cayó centro de acopio de La Terraza en Medellín: armas, tusi y más de mil pastillas de droga sintética

Un nuevo golpe contra las estructuras criminales dejó al descubierto un centro de acopio de armas y estupefacientes utilizado por La Terraza en Medellín, tras un operativo conjunto entre la Alcaldía, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación.

La acción se desarrolló mediante dos diligencias de registro y allanamiento que permitieron la captura en flagrancia de una mujer de 24 años, la aprehensión de un adolescente de 16 años y la incautación de un importante arsenal, además de diferentes tipos de sustancias ilícitas.

Según las investigaciones, el inmueble intervenido funcionaba como un punto estratégico para La Terraza en Medellín, donde se almacenaban armas de fuego que, presuntamente, serían utilizadas en homicidios selectivos y enfrentamientos entre estructuras delincuenciales.

Asimismo, el lugar servía para el acopio, dosificación y distribución de drogas que posteriormente eran comercializadas en distintos sectores del Valle de Aburrá.

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Durante el procedimiento, las autoridades hallaron seis pistolas calibre 9 milímetros, dos revólveres calibre 38 y 32, abundante munición, una libra de marihuana, insumos químicos como ketamina, adrenalina, lactosa y cafeína, además de elementos empleados para el procesamiento de estupefacientes y documentos contables relacionados con la actividad ilegal.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la incautación de 1.416 pastillas de droga sintética, 36 papeletas de tusi azul, 30 de tusi rosa y 66 papeletas de base de coca azul listas para su distribución.

Las personas capturadas y todo el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con el proceso de judicialización correspondiente.

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