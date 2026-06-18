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    El Papa León XIV recibe al presidente de Perú y confirma su visita a ese país en noviembre

    Como gran cierre de la jornada diplomática, el presidente José María Balcázar confirmó una noticia trascendental para los fieles católicos de su nación

    Publicado por: SoloDuque

    Papa Leóx XIV visitará a Perú en noviembre de 2026. Foto: Vatican News
    Papa Leóx XIV visitará a Perú en noviembre de 2026. Foto: Vatican News
    El Papa León XIV recibe al presidente de Perú y confirma su visita a ese país en noviembre

    Resumen: Como gran cierre de la jornada diplomática, el presidente José María Balcázar confirmó una noticia trascendental para los fieles católicos de su nación

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    Minuto30.com .- Este 18 de junio, el Papa León XIV recibió en audiencia oficial a José María Balcázar Zelada, presidente de la República del Perú. Tras su encuentro con el Sumo Pontífice, el mandatario peruano sostuvo una reunión con el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, quien estuvo acompañado por monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los

    Estados y las Organizaciones Internacionales

    De acuerdo con el comunicado emitido por la Sala de Prensa de la Santa Sede, las conversaciones se desarrollaron en un tono cordial y permitieron abordar diversas temáticas de interés bilateral, regional y global.

    Se expresó una mutua satisfacción por el buen estado de las relaciones entre el Vaticano y el Perú, reafirmando la voluntad conjunta de fortalecerlas aún más en el futuro.

    Las partes dialogaron sobre la evolución socioeconómica del país sudamericano, mostrando preocupación por la actividad minera ilegal, y enfatizaron la necesidad de promover el bien común, el diálogo y el compromiso con la cohesión social.

    Hubo un importante intercambio de opiniones sobre la situación sociopolítica de la región y el mundo. Se prestó especial atención a problemáticas como el fenómeno migratorio, el impacto de la delincuencia organizada y las graves repercusiones de los conflictos actuales.

    Histórico anuncio: El Papa viajará a Perú3>

    Como gran cierre de la jornada diplomática, el presidente José María Balcázar confirmó una noticia trascendental para los fieles católicos de su nación: el Papa León XIV realizará una visita oficial al Perú durante la primera quincena de noviembre del año en curso. Este esperado viaje apostólico marcará un hito de gran relevancia en la historia reciente del país.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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