Resumen: Se conocieron las primeras imágenes de los cinco policías liberados por el ELN en el Catatumbo tras 13 días de cautiverio. Los uniformados recibieron atención médica y se encuentran en buen estado de salud, luego de ser entregados por una comisión humanitaria que incluyó a la Defensoría del Pueblo, la Iglesia y la Misión de Naciones Unidas.

¡Alivio y emoción! Así fueron recibidos los cinco policías liberados por el ELN en el Catatumbo

Tras días de expectativa y preocupación por su paradero, en las últimas horas se conocieron las primeras imágenes de los cinco policías liberados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, al noreste del país. Las fotografías y videos difundidos muestran a los uniformados siendo recibidos por agentes de la Policía Nacional y personal de asistencia tras su entrega a una comisión humanitaria.

Los agentes —identificados como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera— estuvieron privados de la libertad desde el 6 de enero, cuando fueron retenidos mientras se movilizaban vestidos de civil en un bus de servicio público por la vía entre El Zulia y Tibú, en Norte de Santander.

Según los reportes oficiales, los uniformados fueron entregados a una comisión humanitaria y, tras su liberación, recibieron valoración médica. Se indicó que se encuentran en buen estado de salud, pese a haber permanecido cautivos durante casi dos semanas en una zona rural.

La liberación fue posible gracias a la intervención de una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, que lideró las gestiones para la entrega segura de los policías y trabajó de manera discreta desde que se confirmó la retención para evitar un desenlace más grave.

Este hecho se produce en un contexto de violencia persistente en el Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela marcada por la presencia de grupos armados ilegales, incluido el ELN, así como disidencias de las FARC y otras estructuras que buscan controlar rutas y actividades ilícitas.

Al conocerse las primeras imágenes de la liberación, las familias de los uniformados expresaron alivio y agradecimiento por el regreso de sus seres queridos, mientras las autoridades reiteraron el llamado a los grupos armados para liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas que aún permanecen secuestradas en distintas regiones del país.