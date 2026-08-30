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    ¡Alivio en Anorí! Presidente de la JAC recuperó su libertad, pero tres jóvenes continúan retenidos

    Las autoridades mantienen la búsqueda para establecer el paradero de los otros tres afectados y avanzar en su liberación.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Alivio en Anorí! Presidente de la JAC recuperó su libertad, pero tres jóvenes continúan retenidos
    Fotos: Archivo / Captura de video
    ¡Alivio en Anorí! Presidente de la JAC recuperó su libertad, pero tres jóvenes continúan retenidos

    Resumen: El presidente de una Junta de Acción Comunal de Anorí recuperó su libertad este domingo, luego de haber sido retenido junto con tres jóvenes el pasado 28 de agosto. Mientras el líder comunal regresó con vida, las autoridades continúan las labores para ubicar a los otros tres y avanzar en su liberación.

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    El presidente de una Junta de Acción Comunal de Anorí recuperó su libertad durante la mañana de este domingo 30 de agosto, luego de haber sido retenido dos días antes junto con otras tres personas en una zona rural del municipio.

    El líder comunitario regresó con vida después de permanecer separado de los otros tres jóvenes, quienes continúan sin ser ubicados por las autoridades.

    Según información conocida por Caracol Radio, el presidente de la JAC logró recuperar su libertad de manera individual en zona rural de Anorí. Hasta ahora no se han entregado detalles sobre las circunstancias en las que se produjo su liberación.

    La retención de las cuatro personas había sido denunciada el viernes 28 de agosto, cuando hombres armados las interceptaron en el corregimiento de Liberia El Charcón y posteriormente se las llevaron del sector.

    Continúa la búsqueda de los tres jóvenes

    Aunque el regreso del líder comunal representa un avance para su familia y la comunidad, las labores de búsqueda continúan concentradas en las otras tres personas que permanecen retenidas.

    Hasta el momento no se conoce públicamente su ubicación ni las condiciones en las que se encuentran. Las autoridades mantienen las acciones encaminadas a establecer su paradero y conseguir su liberación.

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    El caso fue denunciado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien señaló inicialmente al Clan del Golfo como el grupo que estaría detrás de la retención.

    Preocupación por la situación de seguridad

    El hecho se presenta en medio de las dificultades de orden público que se han registrado en esta zona del Nordeste antioqueño.

    Uno de los puntos señalados por la Gobernación es el corredor del río Nechí. Según el gobernador Rendón, este sector estaría siendo utilizado por estructuras armadas ilegales para movilizarse y disputar recursos provenientes de actividades como la minería ilegal y el narcotráfico.

    Ante la situación, la Gobernación de Antioquia anunció la convocatoria de un Consejo Extraordinario de Seguridad, espacio en el que las autoridades deberán evaluar lo ocurrido y definir las acciones que permitan fortalecer la seguridad en el territorio.

    Por ahora, mientras el presidente de la Junta de Acción Comunal ya se encuentra en libertad, permanece la búsqueda de los tres jóvenes que fueron retenidos junto a él el pasado 28 de agosto.

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