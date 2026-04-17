Resumen: Feid anunció dinámicas especiales para sus seguidores en el marco de su Falxxo Tour, incluyendo el regalo de boletas para sus conciertos en Bogotá y Cali, además de la posibilidad de que un fan suba al escenario para cantar con él. La iniciativa surge en medio de la alta demanda de entradas y la polémica por la reventa en el show de Bogotá, mientras el artista busca fortalecer la interacción con su público a través de redes sociales y seleccionar a los participantes según su creatividad.

¡Aliste el ‘outfit’ verde! Feid regalará boletas para sus conciertos en Bogotá y Cali

El cantante colombiano Feid volvió a ser tendencia luego de anunciar una serie de dinámicas con sus seguidores en el marco de su Falxxo Tour, especialmente de cara a sus próximos conciertos en Bogotá y Cali.

Las iniciativas incluyen la entrega de boletas gratuitas y la posibilidad de que algunos fanáticos compartan escenario con él durante su presentación.

El anuncio se dio en medio de la expectativa por su show programado para el 26 de abril en el Royal Center de Bogotá, un evento que ha generado alta demanda de entradas y también controversia por la reventa en plataformas no oficiales.

De acuerdo con reportes sobre la venta, más de 22.000 usuarios intentaron conseguir acceso a un recinto con capacidad limitada, lo que provocó el agotamiento rápido de la boletería.

Poco después, comenzaron a circular entradas revendidas a precios significativamente más altos que los oficiales, situación que generó molestia entre seguidores del artista y abrió nuevamente el debate sobre el control en la distribución digital de boletos.

Dinámicas con fans y boletas gratuitas

En medio de este contexto, Feid decidió interactuar directamente con su audiencia a través de redes sociales, donde compartió un video en el que dejó ver que está siguiendo de cerca el contenido que publican sus seguidores en torno a sus conciertos.

En su mensaje, el artista expresó:

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“Antes de que se me olvide, he visto muchos videos de las personas haciendo outfits para el show de Bogotá cantando Medellín Takai, marica, qué chimba. Así es más fácil escoger quién canta Medellín Takai y a quién le vamos a regalar entradas pa’ Bogotá y pa’ Cali”.

Feid va a regalar boletas para su show de Bogotá pic.twitter.com/AVcx3miPAg — Solo Virales (@chisme_famosos7) April 17, 2026

Con esto, el cantante confirmó que hará entrega de cinco entradas dobles para sus conciertos, además de abrir la posibilidad de que algunos fans sean seleccionados para subir al escenario y cantar junto a él.

La dinámica está enfocada en la interpretación del tema “Medellín Takai”, donde los participantes deben demostrar que conocen el verso completo, incluyendo la parte interpretada por Yuki Chiba, además de destacar por su creatividad en redes sociales, especialmente a través de la recreación de los estilos característicos del artista.

Experiencia en tarima y relación con el público

Este tipo de interacción no es nueva dentro de sus presentaciones. En conciertos realizados anteriormente en Estados Unidos, Feid ya había implementado dinámicas similares, invitando a seguidores a subir al escenario y participar activamente en la interpretación de sus canciones, utilizando micrófonos y equipos profesionales durante el show.

El enfoque del artista en esta gira ha sido mantener una relación más cercana con su público, utilizando plataformas digitales como extensión de sus conciertos y generando participación constante antes y durante sus presentaciones.

El Falxxo Tour marca además una etapa distinta en su carrera musical, con presentaciones en formatos más reducidos en comparación con giras anteriores, buscando una experiencia más íntima entre el artista y sus seguidores, y explorando la dualidad de sus proyectos musicales.

Expectativa y polémica por boletería

Mientras crece la expectativa por su presentación en Bogotá, la situación alrededor de la venta de entradas continúa generando discusión. La alta demanda y la posterior reventa han sido motivo de quejas en redes sociales, donde los fanáticos han pedido mayor control sobre la distribución de boletos y mecanismos más estrictos para evitar la especulación.

A pesar de ello, el anuncio de nuevas dinámicas y la posibilidad de participar directamente en el show han mantenido el interés del público, convirtiendo la interacción del artista con sus seguidores en uno de los elementos más comentados de su gira actual.