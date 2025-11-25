Menú Últimas noticias
    Ella era Alison, la jovencita que murió en el accidente de la Autopista Sur: familia pide esclarecer el caso

    Una persona cercana a Alison se contactó con Minuto30 y habló de la jovencita. Buscan justicia, pues creen que hubo imprudencia del conductor del bus.

    Publicado por: Julian Medina

    Ella era Alison, la jovencita que murió en el accidente de la Autopista Sur: familia pide esclarecer el caso
    Fotos: Cortesía
    Ella era Alison, la jovencita que murió en el accidente de la Autopista Sur: familia pide esclarecer el caso

    Resumen: La víctima del fatal accidente en la Autopista Sur fue identificada como Alison Marín, una joven recién graduada como ingeniera que se dirigía a su trabajo. Su familia denunció que el siniestro habría sido causado por la imprudencia del conductor del bus, señalando que iba con exceso de velocidad y chateando. Por ello, claman justicia y solicitan a la comunidad y autoridades videos de cámaras de seguridad o testigos que ayuden a esclarecer los hechos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego de que se conociera que, en la madrugada de este martes,25 de noviembre, una jovencita perdiera la vida en un accidente de tránsito en la Autopista Sur, se conoció que la víctima se llamaba Alison y cercanos a ella hablaron del siniestro.

    Según pudo conocer Minuto30, que conversó con una persona que se identificó como familiar de la víctima, Alison Marín era una mujer recién graduada como ingeniera.

    Ella se dirigía al lugar de trabajo al sur el Valle de Aburrá, cuando fue embestida por el bus que se puede ver en las fotos y videos de los hechos que han sido divulgados en redes sociales.

    En contexto: Tragedia en la Autopista Sur: mujer falleció cerca a Ayurá tras ser atropellada por un bus

    Por como quedó el bus estacionado sobre el césped, cerca al río, muchas personas aseguraron que el accidente habría sido causado por imprudencia del conductor del bus.

    Por eso, la familia pidió que si en el lugar hubo testigos o si en el sector habían cámaras de seguridad, de la Alcaldía de Itagüí o de privados, quisieran acceder a ellas, pues aseguran que al parecer “el conductor fue imprudente con su velocidad y también iba chateando en su celular.

    La familia de esta jovencita clama justicia.

    Ella era Alison, la jovencita que murió en el accidente de la Autopista Sur: familia pide esclarecer el caso

    Cortesía.


