Ella era Alison, la jovencita que murió en el accidente de la Autopista Sur: familia pide esclarecer el caso

Luego de que se conociera que, en la madrugada de este martes,25 de noviembre, una jovencita perdiera la vida en un accidente de tránsito en la Autopista Sur, se conoció que la víctima se llamaba Alison y cercanos a ella hablaron del siniestro.

Según pudo conocer Minuto30, que conversó con una persona que se identificó como familiar de la víctima, Alison Marín era una mujer recién graduada como ingeniera.

Ella se dirigía al lugar de trabajo al sur el Valle de Aburrá, cuando fue embestida por el bus que se puede ver en las fotos y videos de los hechos que han sido divulgados en redes sociales.

Por como quedó el bus estacionado sobre el césped, cerca al río, muchas personas aseguraron que el accidente habría sido causado por imprudencia del conductor del bus.

Por eso, la familia pidió que si en el lugar hubo testigos o si en el sector habían cámaras de seguridad, de la Alcaldía de Itagüí o de privados, quisieran acceder a ellas, pues aseguran que al parecer “el conductor fue imprudente con su velocidad y también iba chateando en su celular.

La familia de esta jovencita clama justicia.

