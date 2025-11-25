Menú Últimas noticias
    Video

    Tragedia en la Autopista Sur: mujer falleció cerca a Ayurá tras ser atropellada por un bus

    La mujer iba conduciendo una motocicleta cuando fue embestida por el bus en toda la Autopista Sur. Lamentablemente murió de inmediato.

    Publicado por: Julian Medina

    Tragedia en la Autopista Sur: mujer falleció cerca a Ayurá tras ser atropellada por un bus

    Resumen: En la madrugada de hoy, martes 25 de noviembre, se registró un lamentable siniestro vial en la Autopista Sur, cerca al sector de La Mayorista.

    En la madrugada de este martes, 25 de noviembre, se reportó un grave accidente de tránsito en la Autopista Sur, a la altura de la Central Mayorista de Antioquia, que dejó como saldo una persona fallecida.

    Según los informes preliminares, la víctima es una mujer que perdió la vida tras ser embestida violentamente por un vehículo. A pesar de la rápida llegada de los equipos de emergencia al lugar de los hechos, la mujer ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad del impacto.

    Actualmente, las autoridades de tránsito y judiciales se encuentran en la zona realizando el levantamiento del cuerpo e iniciando las investigaciones pertinentes para identificar el vehículo involucrado y esclarecer las causas de este lamentable suceso.

    Tragedia en la Autopista Sur: mujer falleció cerca a Ayurá tras ser atropellada por un bus


