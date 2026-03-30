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    Cae alias ‘Wilder’ en Antioquia, presunto cabecilla del Clan del Golfo vinculado a homicidios y narcotráfico

    Golpe al Clan del Golfo: cayó alias ‘Wilder’, presunto cabecilla que movía toneladas de cocaína con destino a Centroamérica y Norteamérica.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Cae alias ‘Wilder’ en Antioquia, presunto cabecilla del Clan del Golfo vinculado a homicidios y narcotráfico

    Resumen: Capturan en Tarazá a alias Wilder, cabecilla del Clan del Golfo señalado de narcotráfico y otros delitos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un operativo conjunto realizado en zona rural de Tarazá, las autoridades capturaron a Wilson Flórez, más conocido como alias “Wilder”, señalado como segundo cabecilla de una subestructura del Clan del Golfo.

    La acción fue adelantada por la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional de Colombia. Durante el procedimiento también fueron detenidas otras dos personas que lo acompañaban, presuntamente vinculadas con delitos relacionados con armas de fuego.

    En el lugar, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, una granada de fragmentación, equipos de comunicación y otros elementos que, según las investigaciones, eran utilizados para actividades ilícitas en la región.

    De acuerdo con información oficial, alias “Wilder” tendría una trayectoria criminal de más de 14 años. Entre sus funciones dentro de la organización estaría la coordinación del almacenamiento, custodia y envío de grandes cargamentos de droga, que alcanzarían más de tres toneladas mensuales con destino a Centroamérica y Norteamérica.

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    Asimismo, es señalado de ordenar confrontaciones armadas contra el Ejército de Liberación Nacional, lo que habría generado desplazamientos forzados de comunidades en el Bajo Cauca antioqueño.

    Las autoridades también lo vinculan con otros delitos como homicidios, feminicidios, reclutamiento de menores, extorsión y minería ilegal.

    Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y serán presentados ante un juez de control de garantías, que definirá su situación judicial mientras avanzan las investigaciones.

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