    Publicado por: Alejandro Rincón

    Resumen: David González, técnico del América de Cali, invitó a los aficionados a realizar el experimento de ver los partidos de fútbol en silencio para evitar el condicionamiento de los narradores televisivos. El estratega argumentó que las transmisiones suelen influir en la percepción del juego y el rendimiento de los futbolistas, por lo que propuso este ejercicio como una forma de desarrollar un juicio propio y auténtico que permita ver el deporte sin seguir patrones de opinión externos.

    En una reciente rueda de prensa, el director técnico del América de Cali, David González, dejó una reflexión que ha puesto a pensar a más de un aficionado y analista deportivo.

    Tras ser consultado por una periodista del medio América en la Red sobre el rendimiento físico de sus jugadores y el tiempo que tardan en realizarse las sustituciones, el estratega aprovechó para lanzar un reto a la audiencia sobre la percepción del juego.

    González enfatizó que, si bien el rendimiento es clave, existe un condicionamiento externo muy fuerte proveniente de las narraciones televisivas.

    Según el técnico, los comentarios durante la transmisión pueden alterar drásticamente la manera en que el espectador interpreta lo que ocurre en la cancha, alejándolo a veces de la realidad táctica o del esfuerzo real de los futbolistas.

    ¿Chao narradores? ¡Vean los partidos sin sonido! La sugerencia de David González, técnico del América de Cali

    Con un tono pausado y analítico, el profesor González propuso a los asistentes y a la hinchada realizar el ejercicio de ver un partido totalmente en silencio.

    Para él, esta práctica permite que cada persona saque sus propias conclusiones sin la influencia de terceros, fomentando un pensamiento crítico que no se limite a seguir los patrones de opinión establecidos por los narradores de televisión.

    Finalmente, el entrenador escarlata señaló que si al ver el juego en silencio se llega a la misma conclusión que el narrador, es un excelente síntoma de comprensión.

    Sin embargo, destacó que encontrar detalles distintos es aún mejor, pues significa que el espectador está conectando directamente con lo que ve y no con lo que le dicen que debe ver, permitiendo una visión mucho más auténtica del deporte.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


