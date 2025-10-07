Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Alias ‘Tremen’, presunto cabecilla de sicarios en Rionegro, fue capturado durante un operativo de la Policía y la Fiscalía en el marco del plan “90 días actuando por Antioquia”.

Cae alias ‘Tremen’: el hombre detrás de varios asesinatos y del microtráfico en Rionegro

En un operativo sorpresa realizado en pleno centro de Rionegro, Antioquia, las autoridades capturaron a Sebastián, conocido como alias ‘Tremen’, presunto cabecilla de sicarios vinculado con varios hechos de violencia en el Oriente antioqueño.

La acción conjunta fue liderada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Rionegro, en el marco del plan “90 días actuando por Antioquia”, estrategia que busca debilitar las estructuras criminales que operan en la región.

Alias ‘Tremen’, de 30 años, tenía órdenes de captura vigentes por homicidio agravado, extorsión, tráfico de drogas y porte ilegal de armas, según confirmó la Fiscalía.

Su detención, según las autoridades, permitiría esclarecer al menos cinco asesinatos recientes ocurridos en el municipio y desarticular una red de microtráfico que intentaba expandirse en la zona.

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas Urrea, destacó el resultado operativo y reiteró el compromiso de su administración en la lucha frontal contra las bandas criminales.

Con este golpe, las autoridades avanzan en su propósito de recuperar la seguridad en el Oriente antioqueño y de continuar debilitando los grupos delincuenciales que operan en la región.

