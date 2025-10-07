Resumen: Los asistentes tendrán la oportunidad de profundizar en temas esenciales como la Migración Segura de ecosistemas digitales actuales a nuevos estándares, y la Ciberseguridad como protección esencial en la era post-cuántica

¡Apúntese a la ciberseguridad! Expertos discutirán el futuro del cifrado con la Criptografía Post-Cuántica

Minuto30.com .- El panorama de la ciberseguridad está a punto de cambiar drásticamente con la llegada de la computación cuántica. Por ello, la conferencia «Criptografía Post-Cuántica: Más que Cifrado, Estrategia, Protección y Futuro» reunirá a expertos el próximo 8 de octubre en Medellín para abordar este reto inminente.

El evento, que se realizará de 8:00 AM a 11:30 AM en el Edificio Ultrabursátiles de la Milla de Oro (El Poblado), contará con la participación de líderes clave en tecnología y seguridad digital. Entre los ponentes estarán Diego Gutiérrez (Director IA, Experiencia e Innovación Andes SCD), Dubán Castillo (Director de Tecnología Andes SCD) y Diana Guzmán (Directora de Ventas LATAM Utimaco).

Los asistentes tendrán la oportunidad de profundizar en temas esenciales como la Migración Segura de ecosistemas digitales actuales a nuevos estándares, y la Ciberseguridad como protección esencial en la era post-cuántica. Comprender estos conceptos es vital para que las empresas garanticen la protección de sus datos a largo plazo.

Esta sesión no solo ofrecerá conocimiento de vanguardia, sino que también entregará un certificado de participación a los asistentes, consolidando su preparación estratégica ante los desafíos tecnológicos del futuro. La organización está a cargo de Andes SCD y Utimaco.

Para aquellos interesados en la protección de sus sistemas frente a las amenazas cuánticas, la confirmación de asistencia es obligatoria. El evento se posiciona como una cita indispensable para directores de tecnología, innovación y ciberseguridad en el país.

