«Moni me mataron»: desgarrador último mensaje de «Chiky» brutalmente apuñalado en Barbosa

Minuto30.com .- Un violento homicidio sacudió al municipio de Barbosa este sábado 27 de septiembre, donde un joven fue hallado muerto con múltiples heridas de arma cortopunzante.

La víctima, identificada preliminarmente como Jorge Andrés I. M., de 24 años y conocido con el alias de «Chiky», presentaba lesiones abiertas en el cuello, el abdomen y la espalda.

El cuerpo fue descubierto alrededor de las 7:25 a. m. de este sábado a un costado de la vía que comunica a Barbosa con el municipio de Concepción, a unos 20 minutos del casco urbano. La escena del crimen sugiere una gran violencia, y el caso se investiga como un posible ajuste de cuentas; tampoco no se registró ninguna captura.

Según versiones extraoficiales, la noche del viernes el joven habría asistido, en compañía de otros dos hombres desconocidos, a un establecimiento comercial, donde se realizaba una fiesta de «amigo secreto». Alrededor de las 3:00 a. m., «Chiky» contactó a una amiga para decirle que había ocurrido una riña y que se retiraba del lugar para evitar más problemas, aunque ya había recibido algunos golpes.

Se conoció también que Jorge Andrés la contactó un rato después con un último y desgarrador mensaje: «Moni me mataron».

Las autoridades fueron alertadas del crimen ocurrido contra Chiky, y al llegar al lugar se percataron de que la víctima, quien vestía camiseta blanca con un logo, un jean azul, tenis grises con el logo de Nike y un reloj azul oscuro en la mano izquierda, ya estaba sin vida.

Se inició una intensa búsqueda para dar con el paradero de los responsables de este violento crimen.

