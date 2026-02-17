Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez anunció la captura de alias "Sebas", cabecilla de la banda "Las Independencias" que extorsionaba en el Graffiti Tour de Medellín.

¡Cae el terror del Graffiti Tour! Capturan a alias ‘Sebas’, cabecilla de red extorsiva en la Comuna 13

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó este martes 17 de febrero la captura de alias ‘Sebas’, máximo cabecilla de la estructura criminal ‘Las Independencias’.

Este sujeto, vinculado al grupo ‘Robledo’, es señalado de liderar una red de extorsión que recaudaba cerca de $1.800 millones mensuales, producto de las intimidaciones a comerciantes, vendedores informales y guías del emblemático Graffiti Tour y las escaleras eléctricas de la Comuna 13.

Alias ‘Sebas’, quien llevaba 14 años en la criminalidad, era un objetivo prioritario para las autoridades desde marzo de 2025, cuando logró fugarse en medio de una asonada contra el Ejército.

Lea también: ¡Llegó pegando! Polémico debut de Jhon Jáder Durán en Rusia quedó en video

Tras meses de un operativo de inteligencia y el ofrecimiento de una recompensa de $30 millones, el Gaula y la Policía lo localizaron en Sopetrán, Antioquia.

Según las investigaciones, la red de extorsión imponía cobros ilegales que oscilaban entre los $50.000 y el millón de pesos a cada víctima, ejerciendo un control territorial férreo sobre el flujo de visitantes y trabajadores del sector.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Durante el operativo también cayeron alias ‘Chan’ y ‘El Gordo’, presuntos integrantes de la misma banda, a quienes se les incautó estupefacientes y munición.

El mandatario enfatizó que esta estructura se alimentaba del esfuerzo de familias trabajadoras y de quienes parqueaban sus vehículos en la zona.

“No vamos a permitir que estos criminales se sigan sirviendo de la renta ilegal”, sentenció Gutiérrez, reafirmando que la extorsión en los corredores turísticos será combatida con todo el peso de la ley.

Más noticias de Medellín