¡Llegó pegando! Polémico debut de Jhon Jáder Durán en Rusia quedó en video

    Video

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: A pesar de ser un jugador con condiciones físicas y técnicas de élite, la sombra de la indisciplina sigue persiguiendo al joven delantero

    Minuto30.com .- El debut de Jhon Jáder Durán con el Zenit de San Petersburgo no dejó indiferente a nadie, pero no precisamente por sus goles. En el duelo contra el Krasnodar, el atacante antioqueño reavivó las alarmas sobre su conducta tras protagonizar un altercado físico apenas arrancaba el compromiso.

    Durán, quien llegó a Rusia como el gran refuerzo invernal proveniente del Aston Villa, fue titular, pero su estreno se manchó rápidamente por una acción que le valió una tarjeta amarilla temprana y una lluvia de críticas.

    Crónica de una agresión innecesaria

    La jugada que encendió la polémica ocurrió al minuto 5:

    La disputa: Un defensor del Zenit envió un balón largo buscando la potencia de Durán.

    El roce: El colombiano forcejeó con un zaguero del Krasnodar, lanzando un par de empujones en la lucha por la posición.

    La reacción: Tras perder la posesión, Durán perdió los estribos y lanzó un golpe de puño sin sentido contra su rival.

    El defensor ruso, lejos de amedrentarse, se levantó de inmediato para encarar al “cafetero”, lo que obligó a la intervención de sus compañeros y del cuerpo arbitral para evitar una batalla campal en el área.

    ¿Talento o indisciplina? El dilema de Durán

    A pesar de ser un jugador con condiciones físicas y técnicas de élite, la sombra de la indisciplina sigue persiguiendo al joven delantero. Lo que para muchos fue una tarjeta amarilla “barata” (pudo ser roja directa por agresión), para la prensa rusa es una señal de alerta sobre su adaptación.

    Panorama para el Zenit

    El técnico del equipo de San Petersburgo tendrá que trabajar fuertemente en el control emocional de Durán, quien es visto como la pieza clave para pelear por el título de la liga rusa, pero que corre el riesgo de pasar más tiempo suspendido que en la cancha si no modera su carácter.

    Duran ha protagonizado polémicas escenas en todos los equipos en los que ha militado, incluida la Selección Colombia.

    Sonia López

    Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


