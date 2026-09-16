Capturan a alias ‘Sangre’ y ‘Chumorrys’: así esclarecieron ocho homicidios en Antioquia

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Resumen: Policía captura a dos presuntos integrantes de una estructura criminal y esclarece ocho homicidios en La Unión, Antioquia.

Las autoridades lograron la captura de dos personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal que operaba en el Oriente antioqueño, acción que permitió avanzar en el esclarecimiento de ocho homicidios.

Los capturados, identificados con los alias ‘Sangre’ y ‘Chumorrys’ o ‘Mono’, fueron requeridos mediante órdenes judiciales emitidas el 9 de septiembre de 2026 por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La captura se logró mediante labores investigativas y la ejecución de dos diligencias de allanamiento y registro en el municipio de La Unión.

Según informó la institución, los hechos esclarecidos corresponden a siete homicidios registrados en La Unión y uno más en el municipio de El Carmen de Viboral.

Entre los casos que hicieron parte del proceso investigativo se destaca el asesinato de dos adultos mayores, ocurrido el 3 de septiembre de 2026 en zona rural de La Unión, hecho que recibió especial atención dentro de las indagaciones.

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De acuerdo con la Policía Nacional, la acción representa un avance significativo en el esclarecimiento de hechos violentos ocurridos en el Oriente antioqueño, así como en la identificación de personas presuntamente vinculadas a estos crímenes, con base en los elementos recopilados durante la investigación.

La institución indicó que continuará desarrollando capacidades investigativas y operativas, en coordinación con las autoridades competentes, con el propósito de aportar al esclarecimiento de hechos delictivos y fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en la región.

La Policía reiteró que este tipo de operaciones se desarrollan bajo los principios de legalidad, respeto por los derechos humanos y debido proceso.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan determinar el alcance de la estructura criminal y su posible relación con otros hechos violentos registrados en el Oriente antioqueño.

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