Alias ‘Pipe Tuluá’ se declara no culpable en EE.UU. y busca negociación

Resumen: Alias Pipe Tuluá se declara "no culpable" en Texas. El jefe de La Inmaculada busca negociar con EE.UU. entregando pruebas sobre supuestos aportes a la campaña Petro.

Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’, compareció por primera vez ante la justicia de los Estados Unidos tras su extradición el pasado 3 de febrero.

En una audiencia que ha captado la atención de ambos países, el máximo jefe de la banda criminal “La Inmaculada” se declaró “no culpable” ante la Corte del Distrito Este de Texas.

Marín Silva enfrenta una grave acusación por conspiración para traficar cocaína, señalando que lideró el envío de toneladas de estupefacientes desde el Valle del Cauca hacia territorio norteamericano, utilizando rutas que atravesaban Panamá y México.

La justicia estadounidense sostiene que alias Pipe Tuluá mantuvo sus actividades criminales incluso estando recluido en la cárcel La Picota en Bogotá.

Según el escrito de acusación, la conspiración incluía alianzas estratégicas con carteles mexicanos como el de Juárez y Sinaloa para inundar ciudades como Dallas y Denver con cargamentos de cocaína.

Las pruebas en su contra son contundentes: incluyen el testimonio de un “testigo estrella” que fue su aliado cercano, grabaciones telefónicas interceptadas desde junio de 2024 y la infiltración de un agente encubierto que logró comprar droga directamente a la organización.

A pesar de su declaración inicial de inocencia, su defensa busca concretar una negociación con la justicia norteamericana. Como moneda de cambio, Marín Silva estaría dispuesto a entregar videos y evidencias técnicas sobre supuestos ingresos de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, presuntamente gestionados a través de Juan Fernando Petro, hermano del mandatario.

Actualmente, alias ‘Pipe Tuluá’ permanece recluido en el Centro de Detención del condado de Collin, en Texas. Mientras su defensa analiza las pruebas técnicas suministradas por la Fiscalía estadounidense, el proceso avanza bajo máxima reserva.

