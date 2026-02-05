Resumen: A través de la iniciativa “Cumpliendo Sueños”, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y el club Atlético Nacional se unieron para transformar la realidad de Juan José, un niño con una condición especial proveniente de Ituango. El menor y su madre fueron trasladados en un helicóptero Black Hawk hacia Medellín, donde durante tres días disfrutaron de actividades recreativas y el momento cumbre: visitar el camerino del Estadio Atanasio Girardot para recibir su indumentaria personalizada. Este esfuerzo interagencial no solo cumplió el deseo de un ferviente hincha, sino que reafirmó el compromiso de las instituciones por llevar esperanza y bienestar a las familias de las zonas más afectadas por la violencia en Colombia.

El “Verde” une corazones: Ejército Nacional cumple el sueño de un pequeño hincha de Ituango

En un gesto que trasciende las fronteras del deber y se adentra en el corazón de la labor social, el Ejército Nacional de Colombia, en colaboración con la Fuerza Aeroespacial y el club Atlético Nacional, hicieron realidad el sueño de Juan José, un joven habitante de Ituango, Antioquia.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Juan José, cuya familia reside en una de las zonas históricamente más golpeadas por la violencia, nunca imaginó que su pasión por el “Rey de Copas” lo llevaría a sobrevolar las montañas de su departamento en un helicóptero Black Hawk.

Gracias a la iniciativa “Cumpliendo Sueños”, liderada por el Mayor Andrés Felipe Prieto Castro, de la Cuarta Brigada, el pequeño y su madre fueron trasladados a Medellín para vivir una experiencia inolvidable.

“Logramos traer a una familia de uno de los municipios más golpeados por la violencia como lo es Ituango. El niño tiene una condición especial y, junto a su madre, son hinchas fervientes de este club”, afirmó el Mayor Prieto.

El “Verde” une corazones: Ejército Nacional cumple el sueño de un pequeño hincha de Ituango

La jornada alcanzó su punto máximo de emoción cuando Juan José ingresó al camerino del Estadio Atanasio Girardot. Allí, rodeado de las camisetas de sus ídolos, recibió una indumentaria personalizada con su nombre.

El brillo en sus ojos al tocar el escudo y recorrer los pasillos que solo sus héroes transitan, reafirmó que para un hincha, estos momentos no tienen precio.

Atlético Nacional se unió a la celebración a través de sus redes sociales con un mensaje de bienvenida.

“Bienvenido a casa a disfrutar de la pasión, la unión y la alegría Nacional. Trascender fronteras hace parte de nuestro propósito”, escribió el equipo.

Durante tres días, Juan José no solo conoció el estadio, sino que disfrutó de actividades que su situación económica y geográfica le habían limitado: cine, centros comerciales y momentos de esparcimiento que forman parte de este trabajo interagencial.

Esta labor social del Ejército Nacional busca no solo brindar seguridad, sino también felicidad y esperanza a las poblaciones más vulnerables, demostrando que la unión entre instituciones y la sociedad civil puede cambiar vidas, un sueño a la vez.

Más noticias de Deporte