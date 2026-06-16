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Resumen: Alias Perico, señalado integrante de las disidencias de las Farc y presunto experto en explosivos, fue capturado junto a otros dos hombres en operativos realizados en Antioquia y Córdoba.

Capturan a alias ‘Perico’, señalado experto en explosivos de las disidencias de las Farc

Las autoridades capturaron a alias ‘Perico’, señalado integrante del Frente 4 de las disidencias de las Farc y considerado un objetivo de alto valor por su presunta participación en actividades relacionadas con explosivos y ataques contra la Fuerza Pública.

La operación fue desarrollada de manera conjunta entre la Sijín, la Dijín y la Fiscalía General de la Nación, mediante diligencias realizadas en los municipios de Bello y Remedios, en Antioquia, así como en Montelíbano, Córdoba.

En los procedimientos también fueron capturados otros dos presuntos miembros de la misma estructura armada.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Perico’ tendría una trayectoria de aproximadamente siete años dentro de la organización ilegal.

Las autoridades lo identifican como una pieza clave por sus conocimientos en explosivos, tácticas insurgentes y acciones armadas que habrían fortalecido las capacidades operativas del grupo.

Según los elementos recopilados durante la investigación, el capturado estaría vinculado con la fabricación y adecuación de drones para transportar cargas explosivas, además de la instalación de artefactos explosivos improvisados en diferentes zonas rurales.

Estas acciones, presuntamente, eran utilizadas para atacar unidades militares y generar intimidación entre las comunidades del Nordeste antioqueño y el sur de Bolívar.

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Las autoridades también lo relacionan con actividades de presión sobre la población civil y con el fortalecimiento de las confrontaciones armadas registradas recientemente en los territorios donde tiene injerencia el Frente 4 de las disidencias.

Los tres capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por los presuntos delitos de rebelión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

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