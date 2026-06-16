Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Este resultado operativo es clave para la seguridad del Pacífico colombiano, una región fuertemente azotada por la violencia.

Megagolpe a las disidencias en el Cauca: Incauta 13 drones y 350 kilos de explosivos

Las Fuerzas Militares de Colombia asestaron un contundente golpe a las estructuras criminales en el suroccidente del país. En un operativo conjunto, las autoridades lograron neutralizar lo que sería un plan a gran escala del grupo armado organizado residual (GAO-r) Jaime Martínez, tras hallar un impresionante arsenal bélico y tecnológico oculto en la selva.

Este resultado operativo es clave para la seguridad del Pacífico colombiano, una región fuertemente azotada por la violencia.

El arsenal oculto en el río Micay

Durante las operaciones desplegadas sobre el estratégico cañón del río Micay, en el departamento del Cauca, las tropas localizaron dos depósitos ilegales que escondían material logístico diseñado para ejecutar ataques de alto impacto.

Entre el material incautado por las autoridades se destaca:

13 drones: Equipos tecnológicos que las disidencias estarían utilizando para inteligencia o para ser modificados como armas no convencionales.

350 kilogramos de explosivos: Una cantidad letal destinada a atentados en la región.

Material de guerra: Armamento y munición diversa lista para ser empleada en actividades criminales.

Un operativo conjunto sin precedentes

El éxito de esta misión fue posible gracias a la articulación y despliegue de las tres ramas de las Fuerzas Militares:

Ejército Nacional (@COL_EJERCITO) Armada de Colombia (@ArmadaColombia) Fuerza Aérea Colombiana (@FuerzaAereaCol)

«La contundencia operacional permitió afectar las capacidades logísticas, armadas, tecnológicas y de comunicaciones de este GAO-r, debilitando su accionar criminal en el Pacífico colombiano.» — Fuerzas Militares de Colombia

Impacto en la seguridad regional

Este operativo no solo representa la pérdida de cientos de millones de pesos en material de guerra para las disidencias de la ‘Jaime Martínez’, sino que tiene un impacto directo en la tranquilidad de la región.

Según el reporte oficial, la neutralización de estos explosivos y tecnología contribuye directamente a:

Proteger la vida de la población civil, principal víctima del conflicto en el Cauca.

Garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el libre desarrollo de los procesos democráticos e institucionales en el suroccidente del país.