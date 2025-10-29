Alias ‘Místico’, temido líder del Clan del Golfo, figura entre los abatidos en Abriaquí

Resumen: Alias ‘Místico’, líder de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo, fue identificado entre los cinco abatidos en Abriaquí, Antioquia. Con más de 10 años en la organización, estaba implicado en ataques contra la fuerza pública, homicidios selectivos, extorsiones y tráfico de drogas en varios municipios del occidente antioqueño.

En el marco de la operación desarrollada en la madrugada de este miércoles en la vereda Potreritos, zona rural de Abriaquí, las autoridades confirmaron que entre los cinco integrantes abatidos del Clan del Golfo se encontraba alias ‘Místico’, cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez.

Con más de una década de trayectoria criminal, ‘Místico’, habría coordinado ataques directos contra la fuerza pública, incluyendo el atentado que dejó a dos soldados muertos en Cañasgordas y un ataque a una patrulla donde se movilizaba el coronel Gerson Bedoya, comandante operativo de la Policía de Antioquia. Además, su accionar criminal incluía extorsión, homicidios selectivos y tráfico de estupefacientes en varias localidades del occidente antioqueño.

Durante la intervención, además del abatimiento de alias ‘Místico’, las autoridades incautaron tres fusiles, dos pistolas, más de mil municiones, 15 proveedores y siete celulares, que serán analizados por inteligencia para rastrear las operaciones de la subestructura y fortalecer la judicialización de la red.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, señaló que Místico lideraba las acciones delictivas de su componente, incluidas amenazas y cobros ilegales a comerciantes, transportadores y ganaderos de la región.

Las autoridades destacaron que la neutralización de este líder representa un golpe estratégico al Clan del Golfo, debilitando la capacidad operativa de la subestructura y afectando directamente su control en varios municipios del occidente antioqueño, como Abriaquí, Frontino, Uramita, Dabeiba, Giraldo, Cañasgordas, Olaya, Liborina y Santa Fe de Antioquia.