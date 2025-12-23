Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cárcel para alias Mandíbula y Aretes por el robo de más de $32 millones en supermercados de Medellín y Bello. La Fiscalía documentó 28 hurtos cometidos entre 2024 y 2025.

Cárcel para alias ‘Mandíbula’ y ‘Aretes’: con pistola en mano vaciaron más de 20 supermercados en Medellín y Bello

Un juez de control de garantías ordenó el envío a prisión de Yeiner Alejandro, conocido bajo el alias de ‘Mandíbula’, y Mateo, alias ‘Aretes’, señalados como los presuntos responsables de asaltar de manera sistemática una reconocida cadena de supermercados en el Valle de Aburrá.

La investigación, liderada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), reveló que estos sujetos sembraron el caos entre julio de 2024 y noviembre de 2025 en diversos locales comerciales ubicados estratégicamente en Medellín y Bello.

En total, se estima que alias ‘Mandíbula’ y alias ‘Aretes’ logró apoderarse de una cifra que supera los $32 millones de pesos.

El rastro delictivo de estos individuos es extenso: la Fiscalía logró demostrar que ‘Mandíbula’ habría participado activamente en 20 hurtos, mientras que ‘Aretes’ estuvo presente en al menos 8 eventos.

Su forma de operar consistía en ingresar a los establecimientos fingiendo ser clientes comunes con la supuesta intención de comprar algún producto. Sin embargo, al llegar al punto de pago, sacaban armas de fuego para amenazar a los empleados y obligarlos a entregar todo el dinero de las cajas registradoras.

En otros casos, mientras algunos de sus cómplices ejecutaban el robo, ellos esperaban en motocicletas a las afueras de los locales para asegurar una huida rápida.

Tras ser capturados, ambos sujetos fueron imputados por el delito de hurto calificado y agravado.

Durante las audiencias concentradas, alias ‘Mandíbula’ decidió no seguir evadiendo su responsabilidad y aceptó los cargos formulados por el ente investigador. Por su parte, el juez consideró que la peligrosidad y la frecuencia con la que actuaban representaban un riesgo inminente para la seguridad ciudadana y la estabilidad de los comercios en la región, motivo por el cual decidió recluirlos en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

