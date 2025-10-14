Resumen: Policía Nacional captura en Córdoba a alias “Mandi”, coordinador financiero del Clan del Golfo que extorsionaba en el Nordeste antioqueño, y evita otro caso de extorsión en Rionegro.

‘Yo no pago, yo denuncio’ del GAULA pone tras las Rejas a financiero del Clan del Golfo y a Extorsionista en Rionegro

La Policía Nacional, a través de su división GAULA, ha propinado dos golpes al crimen organizado, afectando las finanzas y la capacidad de extorsión del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo.

Estos resultados, enmarcados en las estrategias “Actuando por Antioquia” y “Yo no pago, yo denuncio”, demuestran la constante ofensiva de las autoridades contra el delito en el departamento.

El primer y más contundente resultado se registró el pasado 7 de octubre en la vía que conecta Planeta Rica con Montería, en Córdoba. Allí, unidades especializadas del GAULA, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, hicieron efectiva la orden de captura contra alias ‘Mandi’.

Este individuo está señalado de ser el coordinador financiero de la subestructura “Jorge Iván Arboleda Garcés” del Clan del Golfo y era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.

Las investigaciones indican que “Mandi” era el encargado de direccionar la recolección del dinero producto de las extorsiones a comerciantes y ganaderos en el Nordeste antioqueño, específicamente en los municipios de Maceo, Yalí y Vegachí. Las exigencias económicas impuestas por esta red criminal oscilaban entre los $5.000.000 y $45.000.000 de pesos mensuales.

En una acción operativa simultánea, el mismo día, el GAULA Antioquia frustró un caso de extorsión en el municipio de Rionegro.

Las autoridades lograron la captura en flagrancia de una mujer en el momento exacto en que recibía $2.000.000, resultado de una exigencia extorsiva. La víctima, una enfermera, estaba siendo coaccionada con amenazas directas contra su vida y la de sus familiares. Durante el procedimiento de captura, se incautaron $500.000 en efectivo y un teléfono celular que era utilizado para las comunicaciones con la víctima.

Estos dos operativos representan un avance crucial en la lucha contra la extorsión y un fortalecimiento de la seguridad ciudadana en Antioquia, impactando directamente las estructuras criminales que buscan desestabilizar la tranquilidad del Nordeste y el Oriente del departamento.

