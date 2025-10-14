Resumen: Investigan en Bello, Antioquia, presunto abuso sexual contra niña de 3 años en Centro Infantil operado por convenio con el ICBF. La menor habría señalado a una funcionaria. El ICBF activó la ruta de protección.

Investigan presunto abuso infantil de una niña de tres años en centro del ICBF en Bello

Un grave señalamiento por presunto abuso infantil en el municipio de Bello, Antioquia, es objeto de una rigurosa investigación por parte de las autoridades competentes.

Los hechos habrían tenido lugar en un centro infantil de una institución que forma parte de la red de atención a la primera infancia y que opera mediante convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Según el relato de la madre de la menor presuntamente afectada, la niña de tres años habría comenzado a mostrar cambios drásticos en su comportamiento, manifestando un repentino temor a asistir a la guardería.

El caso escaló cuando la niña, al ser consultada sobre enrojecimientos en su cuerpo, empezó a nombrar repetidamente a una figura que identificó como la “abuela”.

La madre explicó a las autoridades que ese término no es común en el entorno familiar, lo que la alertó. De acuerdo con su versión, el señalamiento apuntaría a una funcionaria psicosocial del centro, descrita como una de las trabajadoras de mayor edad en la institución educativa.

Ante la gravedad de la situación, la madre acudió con la niña a un servicio de urgencias hospitalario. Allí, de manera inmediata, se activó el protocolo conocido como “código fucsia”, diseñado para la atención y protección de presuntas víctimas de violencia sexual.

La mujer indicó además que, según su conocimiento, otra menor presuntamente podría haber sido víctima de hechos similares, situación que también habría sido notificada a las instancias de protección.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emitió un comunicado oficial confirmando tener conocimiento del hecho.

La Regional Antioquia aseguró que se activó de forma inmediata la ruta de salud y protección para la menor y su familia, brindando acompañamiento técnico y psicológico.

Las actuaciones de la entidad buscan determinar la ocurrencia de los hechos y establecer si el presunto abuso infantil ocurrió dentro de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil. Las investigaciones continúan en curso para el total esclarecimiento de este caso que enluta a la comunidad bellanita.

