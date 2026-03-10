Alias ‘Machín Viejo’, explosivista de disidencias, fue capturado en Anorí tras una década de actividades delictivas

Resumen: La Policía capturó en Anorí a alias 'Machín Viejo', explosivista del Frente 36 de las disidencias de las Farc, con una trayectoria criminal de casi 10 años. Estaba vinculado a atentados contra torres de energía en Medellín y Bello, entrenaba a nuevos integrantes en explosivos y había abandonado previamente un proceso de paz. Durante el operativo se incautaron dos teléfonos celulares, y el detenido quedó a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

En un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue detenido Davinson A. J., más conocido como alias ‘Machín Viejo’, señalado explosivista del Frente 36 de las disidencias de las Farc, en el municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia.

La captura se realizó el pasado 10 de marzo, luego de un trabajo investigativo que incluyó seguimiento, análisis de información y la recopilación de elementos probatorios que permitieron solicitar la orden judicial.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que el procedimiento fue el resultado de un trabajo conjunto entre investigadores especializados y la Fiscalía.

“Nuevamente vuelve a delinquir con otra estructura que tiene injerencia en los municipios de Anorí, Guadalupe y Angostura. Un seguimiento muy importante que lo empezamos a hacer desde la semana anterior, lo que nos permitió lograr la captura. Avanzamos en el proceso de judicialización de este delincuente para presentarlo a la Fiscalía General de la Nación”, afirmó el oficial.

Según las investigaciones, alias ‘Machín Viejo’ tiene una trayectoria criminal cercana a los 10 años, habiendo iniciado su participación en estructuras armadas ilegales desde que era menor de edad, inicialmente en el Frente 18 de las extintas Farc.

Durante ese tiempo se especializó en la fabricación y manipulación de artefactos explosivos improvisados, actividad por la que sufrió lesiones graves en 2021 mientras instalaba dispositivos contra patrullas militares, afectando sus extremidades y visión. Posteriormente, asumió un rol como instructor en el manejo de explosivos, capacitando a nuevos integrantes de la organización.

Las autoridades señalan que el capturado también estaba vinculado a atentados contra torres de energía en Medellín y Bello durante 2025 y que, hasta hace poco, se dedicaba a entrenar a miembros de la disidencia en técnicas de fabricación de explosivos y en labores de inteligencia delictiva. Por este motivo, era considerado hombre de confianza de alias ‘Cabuyo’, cabecilla fundador de la disidencia actualmente desaparecido.

Durante el operativo, la Policía incautó dos teléfonos celulares que serán analizados como parte del proceso judicial, con el objetivo de determinar contactos y movimientos relacionados con las actividades de la organización. Asimismo, el detenido es requerido por los delitos de empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas; y concierto para delinquir agravado.

El gobernador Andrés Julián Rendón destacó la relevancia del operativo y la participación del capturado en ataques recientes: “Ese bandido que capturó la Policía, alias ‘Machín’, en el municipio de Anorí, es responsable no solamente de los hechos de terror que se registraron el año pasado contra la infraestructura eléctrica en Medellín y Bello, sino que tenía pretensiones de volver a cometer un hecho de esas mismas dimensiones en el Valle de Aburrá”.

Alias ‘Machín Viejo’ fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con la judicialización y las investigaciones sobre su presunta participación en actos delictivos relacionados con la estructura armada ilegal.