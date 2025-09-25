Así cayó alias ‘Lucumí’: cabecilla urbano del Clan del Golfo en Antioquia

Resumen: Alias 'Lucumí', cabecilla urbano del Clan del Golfo en Belmira, fue capturado por la Policía Nacional en Antioquia en un operativo con incautaciones de armas y celulares.

En un operativo conjunto desarrollado en el municipio de Belmira, la Policía Nacional en coordinación con el Ejército logró la captura de alias ‘Lucumí’, señalado cabecilla urbano del Clan del Golfo en el Norte de Antioquia.

La acción se enmarca en la estrategia de seguridad ‘Actuando por Antioquia’, con la que las autoridades buscan debilitar las estructuras criminales en la región.

Durante dos diligencias de allanamiento en zona rural, los uniformados incautaron una pistola calibre 9 mm, 30 cartuchos, dos teléfonos celulares y un listado nominal asociado a la organización ilegal. Estos elementos quedaron a disposición de la Fiscalía como material probatorio dentro del proceso judicial.

Lea también: A la cárcel presunto sicario del ‘Clan del Golfo’ por asesinar a tres personas en Betania

Alias ‘Lucumí’, oriundo de Turbo, llevaba más de cinco años en actividades delictivas dentro del Clan del Golfo. Inició en 2020 como ‘punto’ en Buriticá y, tras la muerte de alias ‘Medallo’ en agosto de 2025, asumió el rol de cabecilla urbano en Belmira.

De acuerdo con la investigación, estaría involucrado en homicidios selectivos, desplazamiento forzado, cobro de extorsiones y microtráfico, además de tener responsabilidad en un atentado contra una patrulla policial el pasado 18 de julio en Armenia Mantequilla.

Las autoridades reiteraron que continuarán las operaciones para desmantelar estas estructuras y garantizar la seguridad de la población.

Más noticias de Antioquia