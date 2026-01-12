Alias ‘La Mexicana’ fue asesinada a tiros en un local comercial de Rionegro

Resumen: Marina Fernanda Saldarriaga, conocida como ‘La Mexicana’, fue asesinada a tiros en un establecimiento comercial de Rionegro. Un hombre disparó contra ella y huyó en bicicleta. Las autoridades investigan las posibles causas del crimen, que incluyen conflictos personales o presuntos vínculos con estructuras criminales, y revisan cámaras de seguridad para dar con el responsable.

Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de una mujer ocurrido en el municipio de Rionegro, Antioquia, cuyo caso tomó relevancia tras conocerse que la víctima era conocida con el alias de ‘La Mexicana’, un dato que ahora hace parte de las líneas de indagación que adelantan los organismos judiciales.

El crimen se registró en la noche del domingo en el barrio Quebrada Arriba, al interior de un establecimiento comercial. La víctima fue identificada como Marina Fernanda Saldarriaga Romero, de 26 años, quien recibió múltiples impactos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos.

Según información preliminar, un hombre ingresó al local, disparó contra la mujer y huyó del sitio en una bicicleta. Tras el ataque, unidades de la Policía acordonaron la zona e iniciaron la recolección de material probatorio, así como la revisión de cámaras de seguridad cercanas, con el fin de establecer la identidad del agresor y su posible ruta de escape.

En el desarrollo de las investigaciones, las autoridades analizan si la víctima tendría algún tipo de vínculo con estructuras criminales que operan en la región, versión que aún se encuentra en etapa de verificación y no ha sido confirmada oficialmente. Este elemento hace parte de las hipótesis que se evalúan dentro del proceso judicial.

De igual forma, una de las líneas de investigación contempla la posibilidad de que el homicidio esté relacionado con asuntos personales, entre ellos una reciente ruptura sentimental. No obstante, las autoridades han sido enfáticas en señalar que esta versión tampoco ha sido confirmada y que no se descartan otros móviles.

Como antecedente relevante, se conoció que la mujer habría sido víctima de un atentado en días anteriores, hecho que ahora es analizado por los investigadores para determinar si existían amenazas previas o riesgos conocidos.

El caso es asumido por la Fiscalía General de la Nación, en articulación con unidades especializadas de la Policía, que continúan adelantando las labores necesarias para esclarecer plenamente los hechos y dar con los responsables del homicidio.