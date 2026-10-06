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Resumen: Capturan en Medellín a alias La Liendra, señalado integrante de Los del Llano y presunto autor del homicidio de Carlos Acevedo Zapata en San Cristóbal.

¡Estaba en la lista de los más buscados! Cayó alias ‘La Liendra’, señalado de un asesinato en San Cristóbal

Las autoridades capturaron en Medellín a alias ‘La Liendra’, un hombre al que señalan de pertenecer a ‘Los del Llano. Este grupo de delincuencia común organizado (GDCO) tiene injerencia delictiva en el corregimiento San Cristóbal, en el noroccidente de la ciudad.

El operativo fue posible por el trabajo coordinado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, entidades que unieron esfuerzos en la investigación.

Según las investigaciones, el capturado sería el autor material del homicidio de Carlos, ocurrido el 25 de marzo de 2026. Por ese hecho, su nombre hacía parte del volante de los más buscados de la Alcaldía de Medellín.

Los investigadores también establecieron que alias ‘La Liendra’ tendría un historial criminal de cerca de dos años. Además, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, lo señalan de haber contribuido a dinamizar la violencia en ese corregimiento.

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Con su detención, las autoridades consideran que se avanzó en el esclarecimiento de la muerte de Carlos. Al mismo tiempo, se debilitaron las capacidades de ‘Los del Llano’ en esta zona de la ciudad.

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El hombre quedó en manos de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

La captura de alias ‘La Liendra’ no pone fin a las investigaciones. La alcaldía, la Policía y la Fiscalía continúan indagando sobre esta estructura para establecer si estaría detrás de otros hechos que afectan la seguridad del corregimiento.

El objetivo es identificar a otros posibles responsables y seguir debilitando a los grupos que alteran la tranquilidad y la convivencia de los habitantes de San Cristóbal.

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