Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡La final del Baloncesto Profesional se enciende en Medallo! Paisas busca el histórico bicampeonato ante Cimarrones

    • ¡La final del Baloncesto Profesional se enciende en Medallo! Paisas busca el histórico bicampeonato ante Cimarrones

    ¡La final del Baloncesto Profesional se enciende en Medallo! Paisas busca el histórico bicampeonato ante Cimarrones
    ¡Final del Baloncesto Profesional Colombiano! Paisas busca bicampeonato histórico ante Cimarrones en un electrizante duelo
    Compartir:
    • ¡La final del Baloncesto Profesional se enciende en Medallo! Paisas busca el histórico bicampeonato ante Cimarrones

    Resumen: El Baloncesto Profesional Colombiano inicia su Gran Final al mejor de cinco juegos esta noche a las 7:00 p.m. en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín, donde el equipo Paisas buscará un histórico e inédito bicampeonato y su octavo título ante Cimarrones. Paisas llega con una racha de nueve victorias, un récord de 9-3 en la temporada regular, y una plantilla estelar que incluye al ex NBA Ty-Shon Alexander y el núcleo de la Selección Colombia; los dos primeros juegos serán en Medellín (4 y 5 de diciembre), luego la serie se trasladará a Quibdó (9 y 10 de diciembre), y un posible quinto juego decisivo regresaría a la capital antioqueña el 13 de diciembre.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Baloncesto Profesional Colombiano se viste de gala esta noche con el inicio de la Gran Final, un enfrentamiento electrizante que medirá a Paisas contra Cimarrones.

    El primer juego de la serie, pactada al mejor de cinco, tendrá lugar este jueves 4 de diciembre a las 7:00 p.m. en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín.

    El equipo paisa llega con una impresionante racha de nueve victorias consecutivas y un récord de 9-3 en la temporada regular.

    Desde la noche de este jueves buscará revalidar su título de la Liga 2025-I, donde venció 3-0 a Caimanes.

    Además, intentará conseguir un histórico bicampeonato, un “back to back” que sería inédito para Antioquia y significaría su octavo título en la historia del baloncesto profesional.

    Entre sus 12 jugadores destacan figuras como el ex NBA de los Phoenix Suns, Ty-Shon Alexander, junto a los importados Brandon Weatherspoon, Cris Crawford y Erick Crawford.

    Además, la plantilla cuenta con el núcleo de la Selección Colombia, incluyendo a Juan Diego Tello, Soren de Luque y Luis Almanza.

    Estos participaron en la reciente ventana FIFA y están complementados por la experiencia de Leyder Moreno y Jose Lozano, y el ímpetu de los rookies Esneider Mosquera, Daniel Benitez y David Ojeda.

    ¡La final del Baloncesto Profesional se enciende en Medallo! Paisas busca el histórico bicampeonato ante Cimarrones

    La serie, sin duda, promete emociones fuertes y una alta afluencia de público, especialmente en los primeros dos juegos que se disputarán en la capital antioqueña.

    El Coliseo Iván de Bedout, con capacidad para 5.625 personas en tribuna (y hasta 7.000 con áreas VIP), será el escenario de los juegos 1 y 2, programados para el jueves 4 y el viernes 5 de diciembre, ambos a las 7:00 p.m.

    Los aficionados pueden adquirir sus entradas a través de Fanki.co desde $20.000 pesos para no perderse el inicio de la batalla por el campeonato.

    Tras los encuentros iniciales en Medellín, la final se trasladará a Quibdó para los juegos 3 y 4, este último si es necesario, y que están pactados para el 9 y 10 de diciembre.

    De requerirse un quinto y definitivo encuentro, la acción regresará a la capital antioqueña el sábado 13 de diciembre a las 5:00 p.m.

    Paisas, le devolvió a Antioquia el campeonato después de nueve años, está ahora a solo unos juegos de consolidar una dinastía, buscando un logro sin precedentes frente a un desafiante Cimarrones.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¿Dónde comprar las boletas? ¡Vamos a llenar! Paisas los quiere a todos en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín para la final de Baloncesto

    Colombia fortalece su liderazgo en atletismo bolivarianos con seis medallas más

    ¡Curiosa celebración! Como lo pidió Leonel Álvarez: El Deportes Tolima se ‘llevó los balones pa’ la casa’

    Antioquia cierra el calendario nacional de patinaje 2025 con el Grand Prix de Velocidad

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¡El verde manda! Estos son algunos números de Atlético Nacional contra el DIM previo al clásico 342

    ¡El verde manda! Estos son algunos números de Atlético Nacional contra el DIM previo al clásico 342

    ¿Los visitantes no van a ir o qué? Atlético Nacional confirmó que hay más de 9 mil boletas disponibles para norte donde se hacen los del DIM

    ¿Los visitantes no van a ir o qué? Atlético Nacional confirmó que hay más de 9 mil boletas disponibles para norte donde se hacen los del DIM

    ¡Un Rei para el Rey! Rueda cada vez más cerca de Atlético Nacional

    ¡Un Rei para el Rey! Rueda cada vez más cerca de Atlético Nacional

    Finales exitosas clausuran la Copa Atlético Nacional 2025 en Guarne

    Finales exitosas clausuran la Copa Atlético Nacional 2025 en Guarne

    ¡No estaban sancionados! Hinchas del DIM ‘castigaron’ al ´Poderoso’ por los malos resultados y no llenaron el Atanasio

    ¡No estaban sancionados! Hinchas del DIM ‘castigaron’ al ´Poderoso’ por los malos resultados y no llenaron el Atanasio


    [grupos] [fixture items="7"]