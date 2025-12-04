¡La final del Baloncesto Profesional se enciende en Medallo! Paisas busca el histórico bicampeonato ante Cimarrones

El Baloncesto Profesional Colombiano se viste de gala esta noche con el inicio de la Gran Final, un enfrentamiento electrizante que medirá a Paisas contra Cimarrones.

El primer juego de la serie, pactada al mejor de cinco, tendrá lugar este jueves 4 de diciembre a las 7:00 p.m. en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín.

El equipo paisa llega con una impresionante racha de nueve victorias consecutivas y un récord de 9-3 en la temporada regular.

Desde la noche de este jueves buscará revalidar su título de la Liga 2025-I, donde venció 3-0 a Caimanes.

Además, intentará conseguir un histórico bicampeonato, un “back to back” que sería inédito para Antioquia y significaría su octavo título en la historia del baloncesto profesional.

Entre sus 12 jugadores destacan figuras como el ex NBA de los Phoenix Suns, Ty-Shon Alexander, junto a los importados Brandon Weatherspoon, Cris Crawford y Erick Crawford.

Además, la plantilla cuenta con el núcleo de la Selección Colombia, incluyendo a Juan Diego Tello, Soren de Luque y Luis Almanza.

Estos participaron en la reciente ventana FIFA y están complementados por la experiencia de Leyder Moreno y Jose Lozano, y el ímpetu de los rookies Esneider Mosquera, Daniel Benitez y David Ojeda.

La serie, sin duda, promete emociones fuertes y una alta afluencia de público, especialmente en los primeros dos juegos que se disputarán en la capital antioqueña.

El Coliseo Iván de Bedout, con capacidad para 5.625 personas en tribuna (y hasta 7.000 con áreas VIP), será el escenario de los juegos 1 y 2, programados para el jueves 4 y el viernes 5 de diciembre, ambos a las 7:00 p.m.

Los aficionados pueden adquirir sus entradas a través de Fanki.co desde $20.000 pesos para no perderse el inicio de la batalla por el campeonato.

Tras los encuentros iniciales en Medellín, la final se trasladará a Quibdó para los juegos 3 y 4, este último si es necesario, y que están pactados para el 9 y 10 de diciembre.

De requerirse un quinto y definitivo encuentro, la acción regresará a la capital antioqueña el sábado 13 de diciembre a las 5:00 p.m.

Paisas, le devolvió a Antioquia el campeonato después de nueve años, está ahora a solo unos juegos de consolidar una dinastía, buscando un logro sin precedentes frente a un desafiante Cimarrones.

