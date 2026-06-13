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Resumen: Capturan en Medellín a alias ‘Guaza’, presunto integrante de La Campiña de Robledo, señalado de participar en el homicidio de Jesús Evelio Vergara.

Tras meses de búsqueda, capturan a alias ‘Guaza’ por homicidio agravado en Medellín

Las autoridades capturaron en Medellín a alias ‘Guaza’, señalado integrante y coordinador del grupo delincuencial común organizado La Campiña de Robledo, quien era requerido por la justicia por el delito de homicidio agravado.

La detención se llevó a cabo en el barrio Alfonso López, ubicado en Castilla, gracias a labores de verificación, identificación y seguimiento realizadas por unidades policiales y equipos de investigación judicial.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Guaza’ deberá responder por su presunta participación en el asesinato de Jesús Evelio Vergara, crimen ocurrido el 13 de febrero de 2025 en la capital antioqueña.

La orden de captura había sido emitida por el Juzgado Tercero Especializado de Bello y fue materializada tras varias semanas de trabajo investigativo que permitieron establecer su ubicación y proceder con el operativo.

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Las autoridades recordaron que este resultado se suma a otra captura relacionada con el mismo caso, realizada por la SIJIN el pasado 12 de febrero en el sector de Nueva Jerusalén, donde fue detenido un segundo presunto responsable del homicidio.

Con estas acciones, la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional buscan avanzar en el esclarecimiento de hechos violentos y en la judicialización de personas vinculadas a estructuras delincuenciales que operan en diferentes sectores de la ciudad.

Las autoridades indicaron que la captura de alias ‘Guaza’ representa un nuevo golpe contra las organizaciones criminales que afectan la seguridad en Medellín y reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones operativas e investigativas para proteger la vida y la convivencia ciudadana.

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