Capturado alias ‘Gramo’, presunto coordinador de atentado con camión bomba a Base Aérea de Cali

Resumen: Capturan a alias ‘Gramo’, presunto coordinador del ataque con Camión Bomba en Cali (21 de agosto). El operativo se realizó en Risaralda. Es el tercer detenido por el atentado.

En un operativo coordinado de inteligencia que involucró a la Policía Metropolitana de Cali, la Fiscalía y la Interpol, las autoridades lograron la captura de alias ‘Gramo’, señalado como el presunto cerebro y coordinador del brutal atentado terrorista con camión bomba ocurrido el pasado 21 de agosto cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez (Emavi) en Cali.

El ataque, atribuido al frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, dejó un saldo trágico de seis personas muertas y 78 heridas, todas ellas población civil.

La captura se materializó en la vereda Barcino del municipio de Mistrató, Risaralda, donde alias ‘Gramo’ intentaba ocultarse como ayudante de construcción.

El general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que la operación fue un éxito, logrando ubicar al hombre en menos de 60 días a pesar de que este había intentado huir a España, donde fue inadmitido.

Según la investigación, ‘Gramo’ fungía como coordinador de las redes de apoyo urbano a las estructuras residuales y estaba directamente vinculado con la planificación, financiación y ejecución del acto violento, bajo la orientación de alias ‘Pablito’.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó la dificultad de la operación: “Fue particularmente difícil identificar a los responsables porque los camiones vinieron desde fuera de Cali conduciendo durante cuatro horas desde el norte del Cauca y estuvieron en la ciudad por siete minutos”.

Las evidencias recopiladas, crucialmente a través de cámaras de seguridad, apuntan a que ‘Gramo’ no solo coordinó la movilización de los vehículos desde Corinto (Cauca), sino que también realizó personalmente las verificaciones del sector, identificando el punto del atentado, las rutas de escape y la consecución de una guarida en el barrio Primavera.

Con esta, ya son tres las capturas relacionadas con el atentado, sumándose a Wálter Esteban, alias ‘Sebastián’, y a Carlos Stiven, alias ‘El Mono’. Sin embargo, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y la Policía Metropolitana aseguraron que el próximo objetivo es la captura de alias ‘Marlon’, señalado como el determinador directo del Frente Jaime Martínez.

Un Juez de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra este sujeto por delitos que incluyen homicidio y tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y concierto para delinquir agravado.

