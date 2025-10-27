Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Tragedia en la vía! Cierre total en Autopista Norte por accidente fatal con un muerto

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes 27 de octubre, afectando drásticamente la movilidad en el norte del Valle de Aburrá.

El siniestro ocurrió en la Autopista Norte con Calle 113, a la altura del barrio Toscana, en el sentido sur–norte.

Las autoridades de tránsito confirmaron que, lamentablemente, el incidente dejó una persona fallecida en el sitio, lo que obligó a declarar el cierre total de la calzada para permitir las labores judiciales y el levantamiento del cuerpo.

Debido a la magnitud de la emergencia, se presenta una severa movilidad reducida en toda la zona, generando grandes congestiones para quienes intentan salir de Medellín hacia el norte.

Recursos de movilidad, equipos de emergencia y el personal de criminalística ya se encuentran en el lugar atendiendo la situación.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado urgente a los conductores a tomar vías alternas y a transitar con extrema precaución en los corredores cercanos para evitar mayores colapsos.

