Resumen: Alias Gabriela, procesada por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad.

Alias Gabriela llega al Buen Pastor: la mujer clave en el caso del magnicidio de Miguel Uribe

En la madrugada de este martes 7 de octubre, y bajo un fuerte esquema de seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó a Katerine Andrea Martínez, conocida como alias Gabriela, a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

La mujer es procesada por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, alias Gabriela habría sido la persona que entregó el arma de fuego utilizada por un menor de edad para cometer el atentado, ocurrido el pasado 6 de junio durante un discurso público en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

El traslado de alias Gabriela se realizó en las primeras horas del día, luego de que un juez de la República avalara su reclusión en un establecimiento de alta seguridad debido al alto perfil del caso y a los riesgos que representaba su permanencia en otro centro de detención.

La Fiscalía continúa adelantando las investigaciones para esclarecer la red de apoyo que estaría detrás del atentado contra el dirigente político, que conmocionó al país.

En las próximas semanas se esperan nuevas audiencias y posibles capturas de otros implicados.

