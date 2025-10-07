Luego de liderar el Grupo F tras el empate 1-1 frente a Nigeria, la Selección Colombia Masculina Sub-20 aseguró su cupo a los octavos de final de la Copa Mundial de la categoría que se disputa en Chile.

En ese orden de ideas el próximo rival será Sudáfrica, al que enfrentará este miércoles, 8 de octubre, a partir de las 2:30 de la tarde en el Estadio Fiscal de Talca.

El equipo nacional disputó sus tres partidos de fase de grupos en Talca, y la sede se prepara ahora para acoger el encuentro de octavos contra la selección sudafricana.

Sudáfrica, que integró el Grupo E, clasificó con seis unidades, detrás de Estados Unidos, líder y por encima de Francia, una de las mejores terceras.

Los sudafricanos debutaron con una derrota 1-2 ante Francia, se recuperaron con una contundente victoria 5-0 frente a Nueva Caledonia y sellaron su pase con un triunfo 2-1 ante Estados Unidos en la última jornada.

Cuenta regresiva: El sueño del Mundial Sub-20 se define en Talca, Colombia se mide a Sudáfrica

Colombia llega a esta instancia con estadísticas destacadas: es el segundo equipo de todo el certamen que menos goles recibió.

De hecho, previo a la anotación de Nigeria, Colombia y Japón eran los únicos equipos con la valla invicta.

Por otro lado, un dato a considerar es que Colombia y Noruega son los dos equipos que menos anotaciones realizaron entre todos los clasificados a los octavos de final.

En su último partido de fase de grupos contra Nigeria, Colombia mostró su capacidad en un primer tiempo con varias llegadas claras y un gol anulado.

La ventaja llegó en la segunda mitad con la anotación de Kéner González sobre el minuto 51, producto de una transición de defensa a ataque.

No obstante, Nigeria logró la igualdad en el minuto 86 mediante un penal convertido por Daniel Bameyi.

Más noticias de Deporte