21 años de cárcel para alias ‘El Veneco’ por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Resumen: Carlos Eduardo Mora, alias 'El Veneco', fue condenado a 21 años de cárcel por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El implicado confesó ser el conductor del sicario.

LUn juez penal especializado de Bogotá condenó a 21 años de cárcel a Carlos Eduardo, más conocido como alias ‘El Veneco’. El sujeto no tuvo otra opción que aceptar su participación en este crimen que dejó al país en “shock” el pasado 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, por el magnicidio Miguel Uribe Turbay.

A punta de un preacuerdo con la Fiscalía, el hoy condenado reconoció que fue él quien manejó el vehículo Spark que sirvió de transporte para que un sicario, de apenas 15 años, le metiera tres plomazos al líder político.

Lea también: Técnico del Crystal Palace salió a calmar las aguas por posible lesión de Daniel Muñoz, aunque no se conoce el diagnóstico

Alias ‘El Veneco’ confesó sin vergüenza que le ofrecieron $5 millones de pesos por “hacerle la patrulla” a alguien y que ya habían “marcado” la zona de Modelia desde días antes. Sin embargo, lo que terminó de hundirlo fue la tecnología: el carro que alquiló para el ataque tenía GPS, y los recorridos registrados coincidían exactamente con la ruta de los asesinos.

Con esta condena, Carlos Eduardo se convierte en el tercer implicado en ir tras las rejas, sumándose al menor de edad que disparó y a alias ‘Gabriela’, quien también aceptó su culpa en este plan macabro que terminó con la muerte del senador el 11 de agosto de 2025.

Por ahora, alias ‘El Veneco’ ya tiene su celda asegurada, pero el país sigue esperando saber quién puso la plata y la orden para este magnicidio.

Más noticias de Colombia