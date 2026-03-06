Menú Últimas noticias
    Técnico del Crystal Palace salió a calmar las aguas por posible lesión de Daniel Muñoz, aunque no se conoce el diagnóstico

    daniel munoz rodilla
    Foto de archivo del futbolista Daniel Muñoz
    Resumen: Muñoz, fiel a su estilo combativo, intentaba desbordar por su costado cuando fue derribado bruscamente

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las alarmas se encendieron en Londres y se sintieron hasta en Colombia. El lateral antioqueño Daniel Muñoz, pieza inamovible en el esquema de la Selección Nacional, protagonizó una de las imágenes más preocupantes de la jornada en el duelo entre Tottenham y Crystal Palace. Antes de cumplirse el primer cuarto de hora, el “paisa” tuvo que abandonar el campo tras una caída que hizo temer lo peor.

    Muñoz, fiel a su estilo combativo, intentaba desbordar por su costado cuando fue derribado bruscamente. El impacto lo hizo “viajar por los aires” y aterrizar con todo el peso de su cuerpo sobre el hombro derecho. Los gestos de dolor fueron inmediatos, solicitando asistencia médica sin dudarlo.
    El valiente intento y el adiós prematuro

    Pese a la intensidad del dolor, Daniel Muñoz intentó regresar al gramado para no dejar a sus compañeros con diez hombres. Sin embargo, la articulación no respondió. Con el brazo inmovilizado por su propia camiseta —una imagen que ya le da la vuelta al mundo—, el lateral pidió el cambio al minuto 15, dejando el campo con una evidente frustración.

    Esta nueva dolencia llega en un momento inoportuno, recordando que el jugador ya había estado fuera de las canchas algunas semanas por una lesión de rodilla que arrastraba desde la Copa América 2024.

    Habla el técnico: ¿Qué tan grave es?

    Este viernes, tras el revuelo causado por la imagen del colombiano, el técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, salió a calmar un poco las aguas en rueda de prensa, aunque sin dar un diagnóstico definitivo.

    “Era el hombro. Ahora mismo tiene el brazo entorchado; haremos más evaluaciones. Él dice que no se siente tan mal, pero un problema en el hombro siempre es complicado. Ojalá no dure demasiado”, explicó Glasner a los medios ingleses.

    El optimismo del jugador es una buena señal, pero en el fútbol de élite, una luxación o una afectación de ligamentos en el hombro podría requerir un tiempo de recuperación considerable, poniendo en duda su presencia en los próximos compromisos internacionales.

    El partido terminó con goleada a favor del equipo de Muñoz. 1-3 fue el marcador final y dejó en el puesto 13 al equipo del colombiano

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


