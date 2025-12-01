Colombia ha consolidado su dominio en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, culminando el domingo 30 de noviembre con una impresionante cosecha de 83 medallas de oro, 67 de plata y 48 de bronce.

El país se mantiene firmemente en el liderato del medallero gracias a destacadas actuaciones en deportes clave como el ciclismo de pista, clavados y billar.

El ciclismo de pista tuvo un inicio arrollador en el velódromo de la Videna. En el primer día de competencias, la delegación nacional demostró su poderío al conquistar tres de las cuatro medallas de oro en disputa, marcando una prometedora pauta para el resto de los Juegos.

Por su parte, los clavados coronaron a Colombia como campeón bolivariano de la disciplina. El equipo nacional cerró su participación con un registro espectacular de cuatro oros, dos platas y dos bronces tras tres exigentes jornadas.

En el día final, Daniela Zapata se llevó el oro en el trampolín 1 metro, mientras que Gabriela Rusinque (trampolín 1 metro) y Leonardo García (plataforma 10 metros) sumaron bronces.

El billar también sumó metales valiosos. El equipo femenino de bola 9, integrado por Andrea Cardona y Laura González, se alzó con la medalla de oro.

Colombia imparable: Amplía su ventaja en la cima de los Juegos Bolivarianos

Este logro se suma al oro obtenido el sábado por Huberney Cataño y Johana Sandoval en el equipo mixto de tres bandas, reforzando la presencia colombiana en este deporte.

En el surf, la representante Margarita Conde entregó al país una medalla de plata en la prueba de longboard, tras enfrentar a la peruana María Reyes en la instancia definitiva y lograr un acumulado de 8.3.

El béisbol nacional debutó con una victoria contundente. Con una destacada actuación de Tito Luis Polo, Colombia derrotó a Perú con un marcador de 11 – 0.

El equipo ya se prepara para enfrentar a Ecuador este lunes 1 de diciembre.

La Selección Colombia Masculina de Voleibol cerró la primera fase como líder invicto tras vencer 3 – 0 a Curazao (con sets de 25 – 23, 25 – 13 y 25 – 20).

Tras una jornada de descanso el lunes, el equipo disputará la medalla de oro el martes ante el ganador del partido entre Perú y Venezuela.

En futsal, la selección nacional empató sin anotaciones ante Panamá. Con este resultado, Colombia lidera provisionalmente el Grupo B con dos puntos y aguardará la definición del partido entre Guatemala y Panamá para conocer a su próximo rival en el cuadro final.

Finalmente, en boxeo en Ayacucho, Kely Benítez (54 kg) y José Manuel Viáfara (65 kg) aseguraron su paso a las semifinales, manteniendo vivas las esperanzas de más medallas para el país.

El lunes 1 de diciembre promete ser otro día emocionante, con el debut del béisbol ante Ecuador y el avance de las llaves en boxeo.

