Incendio en bodega de reciclaje en Medellín deja un herido y un gato muerto

Un incendio se registró en una bodega de reciclaje ubicada en el barrio La Francia, Medellín, dejando como saldo un hombre lesionado y un gato calcinado.

Ciudadanos alertaron a emergencias 123 sobre la presencia de humo y llamas que salían del establecimiento. De inmediato, el Cuerpo de Bomberos de Medellín acudió al lugar con varias máquinas extintoras y equipos de rescate, logrando controlar el fuego y evitar que este se propagara a viviendas aledañas.

Según las autoridades, las llamas consumieron gran parte del material reciclable que se encontraba almacenado dentro de la bodega.

Aunque un hombre resultó herido, fue atendido en el sitio por paramédicos y, hasta el momento, no se han entregado detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

Un hecho que causó especial conmoción entre los presentes fue la muerte de un felino que habitaba en la zona y que no logró escapar a tiempo de las llamas.

Las causas del incendio aún son materia de investigación, aunque no se descarta que el tipo de material almacenado haya facilitado la rápida propagación del fuego.

