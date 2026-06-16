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Resumen: El fuego se desató en una edificación de tres niveles ubicada en la intersección de la calle 44 con carrera 56. Según el reporte oficial, el lugar era utilizado para el almacenamiento de material de reciclaje

¡Se prendió un recicladero! Bomberos rescatan dos personas de un incendio en el centro de Medellín

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) informó que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín logró sofocar un grave incendio estructural registrado a altas horas de la noche. Gracias a la rápida intervención de los organismos de socorro, la emergencia no dejó víctimas mortales y dos ciudadanos fueron evacuados ilesos.

La conflagración, que fue reportada sobre las 11:49 p. m., exigió un amplio despliegue operativo para evitar que las llamas consumieran por completo la cuadra. A continuación, el balance entregado por las autoridades competentes.

El fuego se desató en una edificación de tres niveles ubicada en la intersección de la calle 44 con carrera 56. Según el reporte oficial, el lugar era utilizado para el almacenamiento de material de reciclaje, lo que aceleró la propagación de las llamas debido a la alta combustibilidad del lugar.

Durante las exhaustivas maniobras de control, las unidades bomberiles lograron evacuar y poner a salvo a dos personas que se encontraban al interior de un local comercial contiguo. Ambos ciudadanos fueron reportados sanos y salvos.

Para hacer frente a la magnitud del incendio, el DAGRD despachó un total de seis tripulaciones de Bomberos Medellín, quienes trabajaron arduamente hasta liquidar el fuego.

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Por el momento se desconocen las causas exactas que originaron el hecho. Un equipo técnico especializado será el encargado de realizar la inspección estructural e investigar el punto de origen de la conflagración.